Nárok na dávku v nezamestnanosti po návrate z cudziny nemusí vzniknúť

Bratislava 18. apríla (TASR) - Ľudia pracujúci v zahraničí, ktorí tam chcú ukončiť zamestnanie a vrátiť sa na Slovensko, by mali o dávku v nezamestnanosti požiadať v krajine, kde pracovali a boli poistení, a to ešte pred ukončením zamestnania. Ak totiž neboli v rozhodujúcom období na Slovensku poistení alebo boli poistení príliš krátko, nárok na dávku v nezamestnanosti im v domovine nemusí vzniknúť. Upozornil na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.



Podľa Dobrovodského ľudia, ktorí sa vrátia po ukončení zamestnania v zahraničí na Slovensko, očakávajú, že Sociálna poisťovňa pri žiadosti o dávku v nezamestnanosti zohľadní obdobie poistenia v inom členskom štáte EÚ.



"Opak je však pravdou. Platí, že osoba má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky. Poistenie v nezamestnanosti sa však vzťahuje, s určitými výnimkami, na výkon práce na území Slovenskej republiky," zdôraznil Dobrovodský.



Verejný ochranca práv pripomenul, že v Európskej únii sa uplatňujú takzvané koordinačné predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia. Podľa nich teda musí Sociálna poisťovňa, ktorá na Slovensku rozhoduje o dávke v nezamestnanosti, pri posudzovaní vzniku nároku na dávku zohľadniť aj doby poistenia získané v inom štáte. Avšak podmienkou je, že žiadateľ bezprostredne pred podaním žiadosti o dávku pracoval a ukončil prácu (poistenie) na Slovensku.



Doby výkonu práce v zahraničí sa zohľadňujú aj u osôb, ktoré si počas práce v zahraničí zachovali svoje bydlisko v SR. Ako spresnil Dobrovodský, za bydlisko sa v tomto prípade považuje miesto, kde osoba zvyčajne býva. Bydlisko je pritom určené na základe takzvaného centra záujmov.



"Centrum záujmov sa stanovuje s ohľadom na viacero skutočností, ako napríklad dĺžka a trvalosť prítomnosti v inom štáte, dĺžka trvania pracovnej zmluvy, rodinný stav a rodinné väzby, bytová situácia a jej stabilita, vykonávanie akejkoľvek nezárobkovej činnosti, miesto bydliska osoby na daňové účely," doplnil verejný ochranca práv.



Nezamestnaný, ktorý sa chce zdržiavať a hľadať si prácu v inom členskom štáte EÚ a súčasne poberať dávku v nezamestnanosti, môže požiadať aj o takzvaný export dávky. "Ešte pred odchodom do iného členského štátu Európskej únie sa však musí takáto osoba zaevidovať ako osoba hľadajúca prácu a musí byť k dispozícii pre služby zamestnanosti príslušného členského štátu (teda štátu, kde naposledy pracovala) najmenej štyri týždne potom, čo sa stala nezamestnanou," doplnil Dobrovodský.