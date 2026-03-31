Nárok na ošetrovné sa od júla rozšíri, zmení sa aj striedanie
Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorej účinnosť Národná rada SR posunula z pôvodného 1. apríla na 1. júl tohto roku.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Nárok na ošetrovné sa od 1. júla rozšíri na širší okruh poistencov. Zároveň sa zjednoduší aj striedanie členov rodiny pri dlhodobom ošetrení. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorej účinnosť Národná rada SR posunula z pôvodného 1. apríla na 1. júl tohto roku. V utorok o tom informovala Sociálna poisťovňa (SP).
„Nová právna úprava zjednodušuje postup pri striedaní členov rodiny počas dlhodobého ošetrovania chorého člena rodiny. Pri 90-dňovej dávke ošetrovného sa poistenci pri starostlivosti o chorého budú môcť po 30 dňoch vystriedať prostredníctvom elektronického formulára - nebudú už musieť navštevovať a o potvrdenia k dávke žiadať ošetrujúceho lekára chorého,“ uviedla poisťovňa. Podmienkou je, aby lekár potvrdil potrebu dlhodobej starostlivosti elektronicky. V opačnom prípade budú naďalej platiť súčasné postupy s papierovými tlačivami.
Po novom budú mať nárok na ošetrovné aj osoby, ktoré sa starajú o chorého osvojiteľa či jeho príbuzných. „Novým okruhom osôb, ktorý bude môcť čerpať ošetrovné, budú poistenci, ktorí sa budú starať o chorého manžela alebo manželku rodiča alebo osvojiteľa. V praxi pôjde o prípady, keď ochorie manžel či manželka rodiča poistenca, t. j. ochorie takzvaný otčim alebo macocha poistenca,“ vysvetlila SP.
