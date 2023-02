Nárok na rodičovský dôchodok majú aj poberatelia z cudziny

Bratislava 22. februára (TASR) - Poberatelia dôchodkov z cudziny, ktorých dieťa pracovalo v roku 2021 na Slovensku a odvádzalo na dôchodkové poistenie, majú nárok na rodičovský dôchodok. Je však potrebné oň požiadať prostredníctvom formulára alebo neformálnej žiadosti. V stredu na to upozornila Sociálna poisťovňa (SP).



Žiadosť o rodičovský dôchodok je možné podať aj po 28. februári 2023. Rodič má nárok na rodičovský dôchodok aj v prípade, že poberá dôchodok len z cudziny, pokiaľ bolo z hrubej mzdy dieťaťa odvedené v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie.



Ak je poberateľ dôchodku cudzinec, je potrebné k žiadosti o priznanie rodičovského dôchodku, prípadne neformálnej žiadosti priložiť rodné listy detí. SP akceptuje aj neformálnu žiadosť a rodné listy v rodnom jazyku žiadateľa. "Ak si dieťa želá, aby rodičovský dôchodok Sociálna poisťovňa presmerovala na náhradných rodičov, alebo si neželá, aby bol vyplácaný jeho biologickým rodičom, je potrebné doručiť do Sociálnej poisťovne vyplnené Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok do 28. februára 2023," uviedla SP.



Ďalšie podrobné informácie o podmienkach nároku, spôsobe výpočtu a najčastejších otázkach sú zverejnené na webovej stránke SP.