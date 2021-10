Nároky na šéfa inšpektorov by sa mali zmeniť

Bratislava 31. októbra (TASR) – Zo zákona o inšpekcii práce by sa mala vypustiť podmienka odbornej spôsobilosti hlavného inšpektora práce a dĺžka odbornej praxe. Výber vhodných kandidátov by sa mal po novom zameriavať na ich manažérske schopnosti. Vyplýva to z novely zákona o inšpekcii práce, ktorú minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) predložil na pripomienkovanie. Materiál je zverejnený na portáli Slov-lex.sk.



Cieľom je takýmto spôsobom zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä tým, že sa namiesto funkcie hlavného inšpektora práce zavedie manažérska funkcia riaditeľa inšpektorátu práce. Ten nebude musieť mať odbornú spôsobilosť inšpektora, ale povinnosť päťročnej odbornej praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), prípadne pracovného práva alebo inšpekcie práce ostane zachovaná.



V novele ministerstvo navrhuje aj doplniť obsahové náležitosti protokolu o výsledku inšpekcie o poučenie o možnosti podať správnu žalobu voči protokolu. "Zároveň sa precizujú niektoré ustanovenia zákona a vychádzajúc z potrieb aplikačnej praxe orgánov verejnej moci sa ustanovuje, čo sa považuje za dátum zistenia porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania," napísal rezort v predkladacej správe.



Krajniak navrhol účinnosť novely od 1. januára 2023. Pripomienkové konanie má trvať do 18. novembra tohto roka.