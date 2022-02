Nároky na šéfa inšpektorov práce sa môžu zmeniť, novela je v 2. čítaní

Bratislava 2. februára (TASR) – Namiesto funkcie hlavný inšpektor práce by sa mala zaviesť manažérska funkcia riaditeľ inšpektorátu práce bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce. Zachová sa však povinnosť päťročnej odbornej praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), pracovného práva alebo inšpekcie práce. Vyplýva to z novely zákona o inšpekcii práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



"Podmienky na vymenovanie do funkcie riaditeľa inšpektorátu práce sa navrhuje ustanoviť tak, aby sa rozšíril možný okruh vhodných kandidátov na túto funkciu," napísal rezort práce v predkladacej správe. Cieľom je takýmto spôsobom zefektívniť činnosť inšpektorátov práce. Riaditeľa inšpektorátu práce by mal naďalej vymenúvať a odvolávať na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce minister práce.



Prechodným ustanovením sa navrhuje kontinuálny prechod hlavných inšpektorov práce, ktorí boli vymenovaní pred 1. januárom 2023, do funkcie riaditeľa inšpektorátu práce podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2023.



Upraviť by sa mal moment zápisu do centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Zamestnávateľ by sa mal zapisovať do tohto zoznamu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.



V novele ministerstvo navrhuje aj doplniť obsahové náležitosti protokolu o výsledku inšpekcie o poučenie o možnosti podať správnu žalobu voči protokolu. "Zároveň sa precizujú niektoré ustanovenia zákona a vychádzajúc z potrieb aplikačnej praxe orgánov verejnej moci sa upravujú podmienky poskytovania a podmienky vrátenia príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti, poskytovania podpory v čase skrátenej práce, povolenia zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a vydania povolenia na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania," dodal rezort v materiáli.