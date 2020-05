Nároky zamestnancov môže uspokojiť tzv. garančné poistenie

Bratislava 5. mája (TASR) - V súčasnosti viac ako inokedy hrozí, že firmy nebudú mať na mzdy svojich pracovníkov. Pokiaľ takáto situácia nastane a zamestnávateľ sa stane platobne neschopný, záruku na uspokojenie nárokov ľudí predstavuje tzv. garančné poistenie. Upozorňuje na to poradenská skupina HMG Advisory Group.



Garančné poistenie upravuje zákon o sociálnom poistení. Ide o inštitút, ktorý pomáha zamestnancom pri nárokoch voči svojmu zamestnávateľovi, ktorý si svoje povinnosti voči nemu nesplnil sám a dobrovoľne z dôvodu platobnej neschopnosti.



Takéto poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu a člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu. "Povinnému garančnému poisteniu nepodlieha zamestnávateľ, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz," upozorňuje HMG Advisory Group.



Žiadosť o poskytnutie dávky garančného poistenia potvrdzuje zamestnávateľ za presne stanovených podmienok, správca, ak súd rozhodol o vyhlásení konkurzu, alebo predbežný správca v prípade, že bol ustanovený ešte pred vyhlásením konkurzu.



Žiadosť o priznanie dávky garančného poistenia si zamestnanec uplatňuje do 60 dní odo dňa vzniku platobnej neschopnosti alebo odo dňa skončenia pracovného pomeru.



Táto dávka môže byť uplatnená maximálne v rozsahu troch mesiacov, a to za obdobie posledných 18 mesiacov trvania pracovného pomeru, ktoré predchádzali platobnej neschopnosti zamestnávateľa, prípadne predchádzali dňu skončenia pracovného pomeru z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.



"Výška dávky garančného poistenia je stanovená v závislosti od výšky všeobecného vymeriavacieho základu, pričom maximálna výška predstavuje sumu trojnásobku jednej dvanástiny vymeriavacieho základu," vysvetľuje poradenská skupina. Takto určená dávka sa zníži o jednotlivé druhy poistného, ktoré je povinný odviesť zamestnanec, ako aj o preddavok na daň z príjmov, respektíve o daň z príjmov zo závislej činnosti.