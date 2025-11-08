< sekcia Ekonomika
Nasdaq Composite má za sebou najhorší týždeň od apríla
Autor TASR
New York 8. novembra (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (7. 11.) uzavreli zmiešane. Technologický index Nasdaq Composite sa oslabil a uzavrel najhorší týždeň od apríla. Hlavným dôvodom boli straty akcií firiem zaoberajúcich sa umelou inteligenciou (AI), pričom nové údaje z ekonomiky ešte viac posilnili obavy investorov zo spomalenia rastu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Nasdaq Composite v piatok klesol o 0,21 % na 23.004,54 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal 74,80 bodu alebo 0,16 % na 46.987,10 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,13 % na 6728,80 bodu.
Investori sa naďalej musia vyrovnávať s nedostatkom údajov z ekonomiky Spojených štátov z dôvodu takzvaného shutdownu, čo znamená obmedzenie fungovania federálnych úradov. V piatok mala byť zverejnená správa o zamestnanosti, ale v dôsledku shutdownu sa to nestalo už druhý mesiac po sebe. Ekonómovia očakávali, že správa ukáže zníženie počtu pracovných miest mimo poľnohospodárstvo o 60.000 a nárast miery nezamestnanosti na 4,5 %.
Investori sa teraz namiesto oficiálnych údajov musia spoliehať na alternatívne zdroje, vrátane prieskumu spoločnosti Challenger, Gray & Christmas. Ten ukázal prudký nárast prepúšťania v októbri. Podľa prieskumu sa zrušilo až 153.074 pracovných miest, čo je trojnásobok v porovnaní so septembrom a o 175 % viac ako v rovnakom období pred rokom.
Podľa tohto prieskumu bol tento október z hľadiska počtu prepúšťaní najhorším od roku 2003, pričom rok 2025 je z hľadiska ohlásených prepúšťaní najhorším rokom od roku 2009.
Obavy z ochladenia ekonomiky podporila aj piatková správa Michiganskej univerzity, ktorá ukázala, že spotrebiteľská dôvera v novembri klesla viac, ako analytici očakávali. Index spotrebiteľskej dôvery padol na 50,3 bodu z 53,6 bodu v októbri. Ekonómovia počítali so znížením len na 53,2 bodu. Index sa dostal na druhú najnižšiu úroveň v histórii a zostal len tesne nad minimom z júna 2022, keď dosiahol 50 bodov.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA uzavreli tento týždeň so stratou. Negatívny vplyv na akcie mali predovšetkým pretrvávajúce obavy z vysokých ocenení technologického sektora a vysoko koncentrovaného trhu. Nasdaq stratil približne 3 % a zaznamenal najhorší týždeň od začiatku apríla. S&P 500 aj Dow Jones počas uplynulého týždňa klesli o viac ako 1 %.
