New York 1. apríla (TASR) - Wall Street uzavrela volatilný, ale ziskový kvartál posilnením. Technologický index Nasdaq Composite má za sebou najlepší štvrťrok od roku 2020.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial si v piatok (31. 3.) pripísal 415,12 bodu alebo 1,26 % a uzavrel na 33.274,15 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,44 % na 4109,31 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,74 % na 12.221,91 bodu.



Náladu na trhu v piatok podporila správa o vývoji inflácie v USA. Americkou centrálnou bankou (Fed) preferovaný indikátor ukázal nečakane výrazné ochladenie cenových tlakov. To podporuje nádeje, že zvyšovanie úrokových sadzieb sa už prejavuje na spomalení inflácie a že aktuálny cyklus sprísňovania menovej politiky sa už blíži ku koncu.



Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú potraviny a energie, vo februári stúpol o 0,3 % po zvýšení o 0,5 % v januári, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia prognózovali +0,4 %.



Všetky tri hlavné akciové indexy v USA si za celý 1. štvrťrok polepšili, keď S&P 500 stúpol o 7,03 %, Nasdaq o 16,77 % a Dow Jones o 0,38 %.



Za marec si S&P 500 a Nasdaq pripísali 3,51 %, respektíve 6,69 %. Dow sa zvýšil o 1,89 %.