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Nasdaq Composite sa mierne zotavil z najprudšieho pádu za 18 mesiacov
Vo štvrtok uzavrelo v mínuse všetkých 11 sektorov indexu S&P 500. Najvýraznejšie sa však oslabovali akcie spoločností spojených s budovaním infraštruktúry pre umelú inteligenciu.
Autor TASR
New York 7. novembra (TASR) - Akcie v USA uzavreli v piatok (6. 11.) zmiešane. Technologický index Nasdaq Composite sa zotavil z najhoršieho pádu za 18 mesiacov, ktorý ho vo štvrtok (5. 11.) poslal do pásma korekcie. Niektorí investori využili výrazný pokles na nákup polovodičových titulov. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Nasdaq Composit v piatok vzrástol o 1,09 % na 24.579,42 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,31 % na 7376,86 bodu. Naopak, kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil 237,33 bodu alebo 0,46 % a uzavrel na 51.285,73 bodu.
Akciové trhy v USA vo štvrtok výrazne zasiahli obavy z možného spomalenia výstavby dátových centier po veľkom volebnom víťazstve demokratov, ktorí získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, Senátom a viaceré významné guvernérske posty.
Prudký výpredaj spôsobil, že všetky tri hlavné americké akciové indexy zaznamenali najväčšie jednodňové straty od apríla 2025. Nasdaq Composite vo štvrtok padol o 5,5 % a uzavrel viac ako 10 % pod svojím aktuálnym maximom, čím sa dostal do pásma korekcie. S&P 500 sa oslabil o 4,4 %. Dow Jones klesol o viac ako 1800 bodov alebo o 3,4 %.
Vo štvrtok uzavrelo v mínuse všetkých 11 sektorov indexu S&P 500. Najvýraznejšie sa však oslabovali akcie spoločností spojených s budovaním infraštruktúry pre umelú inteligenciu.
Počas piatkového obchodovania akcie Micron stúpli o 5 % po tom, ako vo štvrtok stratili 17 %. Nvidia si pripísala takmer 3 % po predchádzajúcom poklese o 9 %. Vďaka piatkovému rastu sa ich výkonnosť od začiatku roka opäť dostala do pozitívneho pásma.
„Rozsah prepadu niektorých najväčších spoločností na trhu bol pozoruhodný. Zároveň však poukazuje na riziko koncentrácie, ktoré sa postupne nahromadilo na americkom akciovom trhu,“ uviedol portfólio manažér spoločnosti Quilter Stuart Clark.
„Keďže relatívne malý počet technologických a polovodičových spoločností má v súčasnosti takú veľkú váhu, oslabenie ich akcií sa veľmi rýchlo premieta do výrazných poklesov indexov Nasdaq a S&P 500.“
Napriek výraznému stredajšiemu (4. 11.) rastu, ktorý nasledoval po amerických voľbách, a piatkovému čiastočnému zotaveniu zaznamenali všetky tri hlavné akciové indexy za celý týždeň straty, pričom Nasdaq sa oslabil o 3,4 %, S&P 500 o 2,7 % a Dow Jones o 0,9 %.
Nasdaq Composit v piatok vzrástol o 1,09 % na 24.579,42 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,31 % na 7376,86 bodu. Naopak, kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil 237,33 bodu alebo 0,46 % a uzavrel na 51.285,73 bodu.
Akciové trhy v USA vo štvrtok výrazne zasiahli obavy z možného spomalenia výstavby dátových centier po veľkom volebnom víťazstve demokratov, ktorí získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, Senátom a viaceré významné guvernérske posty.
Prudký výpredaj spôsobil, že všetky tri hlavné americké akciové indexy zaznamenali najväčšie jednodňové straty od apríla 2025. Nasdaq Composite vo štvrtok padol o 5,5 % a uzavrel viac ako 10 % pod svojím aktuálnym maximom, čím sa dostal do pásma korekcie. S&P 500 sa oslabil o 4,4 %. Dow Jones klesol o viac ako 1800 bodov alebo o 3,4 %.
Vo štvrtok uzavrelo v mínuse všetkých 11 sektorov indexu S&P 500. Najvýraznejšie sa však oslabovali akcie spoločností spojených s budovaním infraštruktúry pre umelú inteligenciu.
Počas piatkového obchodovania akcie Micron stúpli o 5 % po tom, ako vo štvrtok stratili 17 %. Nvidia si pripísala takmer 3 % po predchádzajúcom poklese o 9 %. Vďaka piatkovému rastu sa ich výkonnosť od začiatku roka opäť dostala do pozitívneho pásma.
„Rozsah prepadu niektorých najväčších spoločností na trhu bol pozoruhodný. Zároveň však poukazuje na riziko koncentrácie, ktoré sa postupne nahromadilo na americkom akciovom trhu,“ uviedol portfólio manažér spoločnosti Quilter Stuart Clark.
„Keďže relatívne malý počet technologických a polovodičových spoločností má v súčasnosti takú veľkú váhu, oslabenie ich akcií sa veľmi rýchlo premieta do výrazných poklesov indexov Nasdaq a S&P 500.“
Napriek výraznému stredajšiemu (4. 11.) rastu, ktorý nasledoval po amerických voľbách, a piatkovému čiastočnému zotaveniu zaznamenali všetky tri hlavné akciové indexy za celý týždeň straty, pričom Nasdaq sa oslabil o 3,4 %, S&P 500 o 2,7 % a Dow Jones o 0,9 %.