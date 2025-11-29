< sekcia Ekonomika
Nasdaq Composite zaznamenal piaty ziskový deň po sebe
Rizikový apetít investorov podporil nárast očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) v decembri opäť uvoľní menovú politiku.
Autor TASR
New York 29. novembra (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (28. 11.) aj za celý týždeň posilnili, pričom technologický index Nasdaq Composite zaznamenal piaty ziskový deň po sebe, aj keď za celý november sa oslabil. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si v piatok v skrátenom obchodovaní pripísal 289,30 bodu alebo 0,61 % a uzavrel na 47.716,42 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,54 % na 6849,09 bodu a Nasdaq o 0,65 % na 23.365,69 bodu.
Rizikový apetít investorov podporil nárast očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) v decembri opäť uvoľní menovú politiku.
Piatok bol posledným obchodným dňom v novembri. Pokles technologických titulov ovplyvnil všetky tri hlavné akciové indexy v USA. Jeho dôvodom boli obavy z vysokých valuácií spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou. Nasdaq sa za celý november oslabil takmer o 2 %, čím ukončil 7-mesačnú ziskovú sériu. S&P 500 a Dow sa vďaka tohtotýždňovým ziskom v novembri mierne posilnili.
Za celý uplynulý obchodný týždeň si Dow Jones polepšil o viac ako 3 %, S&P 500 vzrástol o 4 % a Nasdaq Composite o viac ako 4 %.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si v piatok v skrátenom obchodovaní pripísal 289,30 bodu alebo 0,61 % a uzavrel na 47.716,42 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,54 % na 6849,09 bodu a Nasdaq o 0,65 % na 23.365,69 bodu.
Rizikový apetít investorov podporil nárast očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) v decembri opäť uvoľní menovú politiku.
Piatok bol posledným obchodným dňom v novembri. Pokles technologických titulov ovplyvnil všetky tri hlavné akciové indexy v USA. Jeho dôvodom boli obavy z vysokých valuácií spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou. Nasdaq sa za celý november oslabil takmer o 2 %, čím ukončil 7-mesačnú ziskovú sériu. S&P 500 a Dow sa vďaka tohtotýždňovým ziskom v novembri mierne posilnili.
Za celý uplynulý obchodný týždeň si Dow Jones polepšil o viac ako 3 %, S&P 500 vzrástol o 4 % a Nasdaq Composite o viac ako 4 %.