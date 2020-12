NASES bude od budúceho roka zásadným spôsobom modernizovať vládnu sieť

Bratislava 3. decembra (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) bude od budúceho roku zásadným spôsobom modernizovať vládnu sieť Govnet. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti a obnova technológie, vďaka ktorej sa zvýši aj prenosová kapacita siete. Informovalo o tom oddelenie pre styk s verejnosťou NASES.



Projekt pozostáva z dvoch častí, ktoré budú realizované súbežne. "Na jednej strane ide o výmenu technológie v dvoch centrálnych uzloch siete, s čím súvisí aj ich presťahovanie do iných dátových centier. Na strane druhej vymeníme technológie v približne 200 koncových uzloch," uviedol generálny riaditeľ NASES Pavel Karel.



Jeden centrálny uzol sa presťahuje do dátového centra spravovaného Ministerstvom financií SR. Pre druhý centrálny uzol pokračujú rokovania o jeho umiestnení. Po ukončení technologickej obmeny sa tak stane sieť nezávislá na poskytovateľovi komunikačných pripojení.



Dodávka zariadení je naplánovaná na začiatok roku 2021, výmena technológie v centrálnych uzloch na 1. polovicu roku 2021 a výmena všetkých koncových uzlov do konca roka 2022. "Obnova Govnetu je nevyhnutná, pretože už dnes je väčšina zariadení po dobe technickej a morálnej životnosti," uviedol riaditeľ Karel.



Po nástupe novej vlády projekt prešiel auditom všetkých IT projektov v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a boli odstránené nadbytočné komponenty v hodnote viac ako 1,5 milióna eur. "V rámci tohto auditu sme odstránili veci, ktoré s Govnetom nijako nesúviseli a kritizovali ich aj mimovládne organizácie a IT experti," dodal generálny riaditeľ.