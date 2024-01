NASES dostane prostriedky z plánu obnovy v rámci plnenia míľnika

Bratislava 10. januára (TASR) - Štátna príspevková organizácia Národná agentúra pre sieťové služby (NASES) bude priamym prijímateľom prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Účelom je modernizácia platformy pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií. Vyplýva to z iniciatívneho návrhu Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



"Na zlepšenie služieb a ich spájanie do kompaktných celkov je potrebná modernizácia spoločných modulov, pričom je potrebné zaviesť centrálne webové prístupové miesto k digitálnym službám štátu, optimalizované aj pre mobilné zariadenia," uviedol rezort vo vlastnom materiáli. Konkrétne ide o implementáciu míľnika z Komponentu 17: Digitálne Slovensko plánu obnovy.



Rozvoj platformy má podľa rezortu umožniť digitálne riešenie životných situácií, ktoré budú zamerané na jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb a ich realizáciu. Platforma by mala fungovať aj v mobilnej verzii, pričom používatelia by mali k dispozícii prehľad o stave spracovania podaní, prislúchajúce notifikácie a platby online.



MIRRI SR vychádza aj z toho, že jednotné prístupové miesto, ktorým je Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), nereflektuje súčasný prístup k elektronickým službám štátu.



Splnenie míľnika je naplánované vo štvrtom kvartáli tohto roka. Rezort zdôvodnil určenie NASES ako prijímateľa tým, že je jediným prevádzkovateľom ÚPVS a spoločných modulov.