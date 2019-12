Bratislava 23. decembra (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) neplánuje kúpu datacentra narýchlo. Na projekte zabezpečenia nových priestorov datacentra pre Slovenskú republiku pracuje od decembra 2018. Uviedol to Martin Hrachala, zástupca generálneho riaditeľa NASES v reakcii na pondelkovú tlačovú besedu PS-Spolu, ktorá podľa neho vnáša do odborných tém tesne pred Vianocami politiku.



"Je absolútne zavádzajúce, že zmluvu plánujeme podpísať v najbližších dňoch. NASES momentálne čaká na posudok Ministerstva financií SR, útvaru Hodnota za peniaze. Suma 38 miliónov eur nie je kúpna cena, ale maximálny odhadovaný finančný rámec. Kúpna cena bude stanovená v zmysle platných zákonov znaleckým posudkom, ktorý vypracuje znalec zapísaný v registri znalcov na Ministerstve spravodlivosti SR," priblížil Hrachala.



Súčasné kapacity priestorov, ktoré vlastní SR v datacentrách, sú podľa Hrachalu už vyčerpané, plánovaná obnova infraštruktúry, ako aj nové národné projekty si vyžadujú nové kapacity. "Kúpou datacentra Datacube má Slovenská republika jedinečnú príležitosť získať toto datacentrum pod svoju úplnú kontrolu a posunúť ho na úroveň svetového štandardu, ktorý bude porovnateľný zo súkromným sektorom," podčiarkol Hrachala.



Kľúčové systémy, ktoré štát využíva, tak podľa neho budú prevádzkované v jednom z najmodernejších, najlepšie zabezpečených datacentier v Európe a vládny či hybridný cloud tak bude eliminovaný od viacerých rizík, ktoré by vznikli prenájmom ďalších priestorov.



"Po úspešnom ukončení kúpy a dobudovaní tohto datacentra tu môže byť umiestnená väčšina informačných systémov verejnej správy, ktoré sú momentálne rozmiestnené vo viac ako 150 lokalitách v podobe miestnosti a serverovní v administratívnych budovách. Návratnosť investície je menej ako 10 rokov, pričom životnosť budovy garantuje ďalšie desiatky rokov využitia," upozornil.



Hrachala zdôraznil, že štát musí chrániť kľúčové systémy a spravované údaje občanov a podnikateľov. Je potrebné zabezpečiť nové priestory datacentra, lebo tie súčasné sú buď nevyhovujúce alebo obsadené.



"Konáme zodpovedne, transparentne a chceme garantovať bezpečnosť a kontinuitu služieb, od ktorých závisí chod štátu. Je tu potreba nových priestorov, je tu nevyhnutnosť eliminácie rizík a je tu príležitosť, ako to vyriešiť aj s potenciálom širšieho využitia pre celú verejnú správu," dodal Hrachala.



Lídri opozičnej mimoparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban a Miroslav Beblavý v pondelok informovali, že vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) a NASES chcú v najbližších dňoch, počas sviatkov, bez súťaže a veľmi nevýhodne kúpiť budovu v bratislavskej Petržalke pre dátové centrum od bývalého spolumajiteľa J&T Igora Rattaja za 38 miliónov eur, Rattaj politikom oponuje.



"Slovensko si chce kúpiť budovu pre servery za 38 miliónov eur. V tejto budove si už štát raz kúpil jedno poschodie za 14 miliónov eur. Je to dokopy 52 miliónov eur za budovu pre servery slovensko.sk. Budovu si chce kúpiť od bývalého partnera J&T, ktorý vlastní 95 % v budove. Kupuje si ju bez akejkoľvek odbornej diskusie, žiadna debata ku cloudu sa k tomu neuskutočnila, že niečo takéto Slovensko potrebuje," spresnil Truban a zároveň vyzval premiéra Pellegriniho, aby konal a zastavil nevýhodnú kúpu budovy pre štátne datacentrum.



Rattaj v reakcii označil informácie PS-Spolu o nevýhodnom obchode cez Vianoce za nepravdivé. "Sú to veci, o ktorých sa rokuje dlho. S rokovaniami však zďaleka nie sme v takom stave, ako sa tu hovorilo," poznamenal. Poschodia budovy, ktoré chce štátna agentúra získať do vlastníctva "zo strategických dôvodov," chcel Rattaj podľa svojich slov prenajať VÚB banke. Základom transakcie má podľa Rattaja byť znalecký posudok, ktorý si nechá vypracovať štát. Rattaj si nemyslí, že cena za predmetnú budovu na úrovni 38 miliónov eur je "ustrelená", aj vzhľadom na množstvo naištalovaných technológií.