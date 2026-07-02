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NASES podá na Slovensko.Digital trestné oznámenie
Agentúra vníma, že združenie ju dlhodobo atakuje a prostredníctvom rôznych kanálov ovplyvňuje jej zamestnancov a vytvára na nich tlak.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) podá na občianske združenie Slovensko.Digital trestné oznámenie za list, ktorý združenie poslalo novým zamestnancom agentúry. Pre TASR to uviedol hovorca NASES Petar Lazarov. V liste združenie zamestnancov varovalo pred nátlakom na schvaľovanie projektov, o ktorých existujú odborné pochybnosti.
„List prišiel včera (1. júla - pozn. TASR) priamo vybraným novým zamestnancom NASES do ich osobných schránok. Považujeme to za amorálny spôsob zastrašovania a snahu o cielené znefunkčnenie procesov prostredníctvom vytvárania falošného dojmu nekalej činnosti vedenia NASES,“ uviedol hovorca.
Slovensko.Digital v liste upozornilo, že v NASES sa narýchlo mení organizačná štruktúra s cieľom dosadiť na kľúčové miesta ľudí, ktorí bez otázok schvália projekty, ktoré predtým narazili na odpor dlhoročných interných odborníkov NASES. „Organizačná štruktúra NASES sa menila ako v roku 2025, tak aj tento rok priebežne a niekoľkokrát, nejde o nič výnimočné,“ reagoval Lazarov.
Agentúra vníma, že združenie ju dlhodobo atakuje a prostredníctvom rôznych kanálov ovplyvňuje jej zamestnancov a vytvára na nich tlak. Poukazuje aj na to, že v združení sú „podnikateľské subjekty, ktoré majú vlastné obchodné záujmy v oblasti štátneho IT“.
„List prišiel včera (1. júla - pozn. TASR) priamo vybraným novým zamestnancom NASES do ich osobných schránok. Považujeme to za amorálny spôsob zastrašovania a snahu o cielené znefunkčnenie procesov prostredníctvom vytvárania falošného dojmu nekalej činnosti vedenia NASES,“ uviedol hovorca.
Slovensko.Digital v liste upozornilo, že v NASES sa narýchlo mení organizačná štruktúra s cieľom dosadiť na kľúčové miesta ľudí, ktorí bez otázok schvália projekty, ktoré predtým narazili na odpor dlhoročných interných odborníkov NASES. „Organizačná štruktúra NASES sa menila ako v roku 2025, tak aj tento rok priebežne a niekoľkokrát, nejde o nič výnimočné,“ reagoval Lazarov.
Agentúra vníma, že združenie ju dlhodobo atakuje a prostredníctvom rôznych kanálov ovplyvňuje jej zamestnancov a vytvára na nich tlak. Poukazuje aj na to, že v združení sú „podnikateľské subjekty, ktoré majú vlastné obchodné záujmy v oblasti štátneho IT“.