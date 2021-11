NASES rokuje s prevádzkovateľmi Slovensko.sk

Bratislava 30. novembra (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) rokuje s prevádzkovateľmi portálu Slovensko.sk o výmene zastaraného hardvéru a softvéru. Keďže rokovania sú zložité, musela s prevádzkovateľmi uzatvoriť dodatok na predĺženie služieb približne o dva týždne, do 10. decembra. Cena za toto predĺženie je takmer 200.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Informovala o tom agentúra. Jej šéf Pavel Karel sa domnieva, že dodávatelia sa snažia proces obnovy spomaliť, čo môže spôsobiť výpadky portálu.



Dodatok podpísala NASES so spoločnosťami SWAN a GlobalTel. "Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk je prevádzkovaný na základe veľmi nevýhodnej a predraženej zmluvy, ktorú ešte v minulom volebnom období uzatvorili predošlí manažéri NASES," skonštatoval riaditeľ NASES Karel. Na základe tejto zmluvy má podľa jeho slov štát nad prevádzkou portálu Slovensko.sk iba obmedzenú kontrolu a celé technologické riešenie je výlučne v rukách súkromných firiem.



"Máme obavu, že dodávatelia prevádzky sa snažia proces obnovy a ďalšieho rozvoja portálu spomaliť, dôsledkom čoho môžu byť aj neočakávané výpadky," upozornil Karel.



Rokovaniami chce NASES dosiahnuť dohodu s dodávateľmi o súčinnosti pri výmene zastaraného technologického prostredia, na ktorom je v súčasnosti portál prevádzkovaný. Obnova hardvérovej a softvérovej infraštruktúry portálu bola totiž v minulosti podľa Karela systematicky zanedbávaná a hasili sa len havarijné stavy. "V súčasnosti je podstatná časť portálu prevádzkovaná na technológiách, ktoré už nie sú podporované výrobcami a dostupnosť náhradných dielov je veľmi limitovaná," vysvetlil riaditeľ agentúry.



Vedenie NASES preto pripravilo migračnú stratégiu a zabezpečilo zdroje financovania na technologickú obmenu infraštruktúry, ktorá by sa mala uskutočniť počas roka 2022. "Tým by sa vytvorili predpoklady na komplexnú obnovu portálu aj na aplikačnej úrovni a ďalší rozvoj nových funkcií. Vzhľadom na zastarané prostredia sa už v minulosti objavili problémy a výpadky portálu Slovensko.sk," uzavrela NASES.