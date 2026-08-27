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NASES sa ohradzuje voči dokumentom v spojitosti s obnovou slovensko.sk
V čase, keď je potrebné portál slovensko.sk bezodkladne obnoviť, podľa agentúry vedú podobné tlaky s bombastickými titulkami len k destabilizácii a ochromeniu pracovných procesov v NASES.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa ostro ohradzuje voči dokumentom, ktoré sú prezentované ako oficiálne stanovisko právneho odboru v spojitosti s obnovou ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk). Informovala o tom vo štvrtok v reakcii na vyjadrenia poslanca Národnej rady SR Jána Hargaša (PS), ktorý s odvolaním sa na dve uniknuté analýzy uviedol, že zmluvy na obnovu portálu sa nemajú podpisovať.
„Jeden zo zverejnených dokumentov je neaktuálny, nerelevantný a informácie v ňom sú dávno vyvrátené. Druhý dokument je evidentne účelovo vyfabrikovaný. Po preverení sme zistili, že tento dokument nebol vytvorený nikým z prostredia NASES,“ uviedla agentúra s tým, že Hargaš bol zjavne uvedený do omylu a informácie si neoveril.
„S poľutovaním musíme konštatovať, že pán Hargaš sa takmer výhradne opiera o vyjadrenia bývalých zamestnancov, ktorí porušovali interné smernice NASES a v organizácii z toho dôvodu nepracujú, a o informácie združenia Slovensko.Digital, ktoré je lobistickou organizáciou niekoľkých IT spoločností,“ podotkla NASES.
Keby podľa agentúry išlo o vecnú diskusiu, a nie o vytĺkanie politického kapitálu, verejnosť by nebola zavádzaná starými a vyfabrikovanými podkladmi. Ako podotkla, všetky namietané body už boli v minulosti podrobne zodpovedané odbornými právnymi posudkami aj vyjadreniami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Podľa tohto stanoviska má štát plnú kontrolu. „Pri hlavnej zmluve štát získava autorské práva aj zdrojové kódy, čím sa jednoznačne zamedzuje závislosti od jediného dodávateľa (vendor lock-in). Zákonnosť a správnosť postupu obstarávania jednoznačne potvrdil nezávislý znalecký posudok.“
NASES zároveň potvrdila, že z nej odchádzajú tri skupiny zamestnancov. Podľa agentúry tí, ktorí ďalej nie sú ochotní znášať masívny tlak občianskych a lobistických skupín a politikov. „Ďalej zamestnanci, ktorí si dlhodobo neplnili zverené pracovné úlohy, nedosahovali primerané výsledky alebo vedome porušovali interné smernice. A poslednou skupinou sú zamestnanci, ktorí odchádzajú v rámci štandardného pracovného kolobehu,“ vysvetlila organizácia.
V čase, keď je potrebné portál slovensko.sk bezodkladne obnoviť, podľa agentúry vedú podobné tlaky s bombastickými titulkami len k destabilizácii a ochromeniu pracovných procesov v NASES. „Výsledkom takýchto útokov je len zvyšovanie rizika pádu štátneho portálu, čo by v prípade kolapsu znamenalo astronomické finančné škody, ktoré by pocítili všetci občania Slovenskej republiky,“ dodala NASES. Jej prioritou preto zostáva predchádzanie týmto škodám a zabezpečenie plynulého a stabilného chodu služieb štátu.
Hargaš v súvislosti s obnovou slovensko.sk informoval, že unikli dve analýzy k zmluvám, ktoré boli pripravené na podpis. „Sú to právne analýzy a venujú sa zmluvám z rôznych pohľadov. Obidve analýzy jasne hovoria, že tieto zmluvy sa nemajú podpisovať,“ uviedol poslanec. Na každého, kto odmieta podpísať zmluvy v rámci schvaľovacieho procesu, je podľa Hargaša vytváraný nátlak. „Už takmer desať zamestnancov NASES odchádza a ďalší zvažujú odchod ku koncu mesiaca,“ povedal Hargaš. V NASES sa podľa neho robia účelové organizačné zmeny, aby sa poslušní zamestnanci presunuli do nových oddelení, kde majú byť zmluvy už schválené.
„Jeden zo zverejnených dokumentov je neaktuálny, nerelevantný a informácie v ňom sú dávno vyvrátené. Druhý dokument je evidentne účelovo vyfabrikovaný. Po preverení sme zistili, že tento dokument nebol vytvorený nikým z prostredia NASES,“ uviedla agentúra s tým, že Hargaš bol zjavne uvedený do omylu a informácie si neoveril.
„S poľutovaním musíme konštatovať, že pán Hargaš sa takmer výhradne opiera o vyjadrenia bývalých zamestnancov, ktorí porušovali interné smernice NASES a v organizácii z toho dôvodu nepracujú, a o informácie združenia Slovensko.Digital, ktoré je lobistickou organizáciou niekoľkých IT spoločností,“ podotkla NASES.
Keby podľa agentúry išlo o vecnú diskusiu, a nie o vytĺkanie politického kapitálu, verejnosť by nebola zavádzaná starými a vyfabrikovanými podkladmi. Ako podotkla, všetky namietané body už boli v minulosti podrobne zodpovedané odbornými právnymi posudkami aj vyjadreniami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Podľa tohto stanoviska má štát plnú kontrolu. „Pri hlavnej zmluve štát získava autorské práva aj zdrojové kódy, čím sa jednoznačne zamedzuje závislosti od jediného dodávateľa (vendor lock-in). Zákonnosť a správnosť postupu obstarávania jednoznačne potvrdil nezávislý znalecký posudok.“
NASES zároveň potvrdila, že z nej odchádzajú tri skupiny zamestnancov. Podľa agentúry tí, ktorí ďalej nie sú ochotní znášať masívny tlak občianskych a lobistických skupín a politikov. „Ďalej zamestnanci, ktorí si dlhodobo neplnili zverené pracovné úlohy, nedosahovali primerané výsledky alebo vedome porušovali interné smernice. A poslednou skupinou sú zamestnanci, ktorí odchádzajú v rámci štandardného pracovného kolobehu,“ vysvetlila organizácia.
V čase, keď je potrebné portál slovensko.sk bezodkladne obnoviť, podľa agentúry vedú podobné tlaky s bombastickými titulkami len k destabilizácii a ochromeniu pracovných procesov v NASES. „Výsledkom takýchto útokov je len zvyšovanie rizika pádu štátneho portálu, čo by v prípade kolapsu znamenalo astronomické finančné škody, ktoré by pocítili všetci občania Slovenskej republiky,“ dodala NASES. Jej prioritou preto zostáva predchádzanie týmto škodám a zabezpečenie plynulého a stabilného chodu služieb štátu.
Hargaš v súvislosti s obnovou slovensko.sk informoval, že unikli dve analýzy k zmluvám, ktoré boli pripravené na podpis. „Sú to právne analýzy a venujú sa zmluvám z rôznych pohľadov. Obidve analýzy jasne hovoria, že tieto zmluvy sa nemajú podpisovať,“ uviedol poslanec. Na každého, kto odmieta podpísať zmluvy v rámci schvaľovacieho procesu, je podľa Hargaša vytváraný nátlak. „Už takmer desať zamestnancov NASES odchádza a ďalší zvažujú odchod ku koncu mesiaca,“ povedal Hargaš. V NASES sa podľa neho robia účelové organizačné zmeny, aby sa poslušní zamestnanci presunuli do nových oddelení, kde majú byť zmluvy už schválené.