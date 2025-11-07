< sekcia Ekonomika
NASES spúšťa na Slovensko.sk nové používateľské funkcie v schránke
Pri žiadosti o doplnenie odoslaného podania bude formulár vygenerovaný z tlačidla v odoslanej správe o odoslanom podaní s možnosťou ho doplniť.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) spúšťa na Ústrednom portáli verejnej správy Slovensko.sk tri nové tlačidlá v pošte elektronickej schránky. Novinka umožňuje používateľom doplniť odoslané podanie, späťvziať podanie, či odvolať sa voči rozhodnutiu. Informovala o tom v piatok NASES.
„Cieľom tejto aktualizácie je tak zlepšiť elektronickú komunikáciu s občanmi, ako aj kvalitu poskytovaných elektronických služieb, na ktorých Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spolupracuje,“ priblížila agentúra.
Pri žiadosti o doplnenie odoslaného podania bude formulár vygenerovaný z tlačidla v odoslanej správe o odoslanom podaní s možnosťou ho doplniť. Pri vygenerovaní formulára sa automaticky doplnia údaje zadávateľa a číslo podania, z ktorého sa formulár vygeneroval. K formuláru bude možné pridanie príloh, ako napríklad doplňujúce dokumenty, právne výklady alebo iné relevantné súbory.
V prípade žiadosti o späťvzatie podania bude formulár vygenerovaný z tlačidla v odoslanej správe o odoslanom podaní s možnosťou ho vziať späť. Pri žiadosti o odvolanie sa k rozhodnutiu bude formulár vygenerovaný z tlačidla v doručenej správe o rozhodnutí s možnosťou sa naň odvolať, priblížila agentúra.
