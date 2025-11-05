< sekcia Ekonomika
NASES upozorňuje na rozšírenie prehliadača
Z tohto dôvodu agentúra informovala o vzniku tohto rozšírenia Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) aj vládny CSIRT tím na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Rozšírenie prehliadača s názvom „Autogram na štátnych weboch“, ktoré sa ponúka ako doplnok pre prácu s portálom slovensko.sk, predstavuje z pohľadu kybernetickej bezpečnosti potenciálne riziko pre koncového používateľa. Podobne ako iné neoverené doplnky či aplikácie, ktoré zasahujú do fungovania webových stránok a práce s citlivými údajmi. Upozornila na to v stredu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).
„Prevádzkovateľ ani dodávateľ Ústredného portálu verejnej správy nemajú žiadny dosah na softvér tretích strán, ktorý mení alebo ovplyvňuje klientske rozhranie používateľa. NASES preto neodporúča inštalovať takéto rozšírenia, najmä ak neprešli bezpečnostným auditom alebo nepochádzajú z oficiálnych zdrojov štátu,“ konštatovala agentúra.
Poukázala na to, že používateľ, ktorý si rozšírenie nainštaluje, mu musí udeliť oprávnenia, a tým zároveň preberá plnú zodpovednosť za možné následky jeho používania, vrátane rizika úniku alebo zneužitia osobných a prihlasovacích údajov.
„Upozorňujeme, že niektoré doplnky môžu svojím správaním napodobňovať legitímne štátne služby alebo prihlasovacie procesy, čo môže viesť k podobným dôsledkom, aké spôsobujú phishingové útoky - získanie prístupu k citlivým údajom bez vedomia používateľa,“ priblížila NASES.
Z tohto dôvodu agentúra informovala o vzniku tohto rozšírenia Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) aj vládny CSIRT tím na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Zároveň odporúča občanom, aby sa pri práci s portálom slovensko.sk spoliehali len na oficiálne aplikácie a rozšírenia štátu.
„Prevádzkovateľ ani dodávateľ Ústredného portálu verejnej správy nemajú žiadny dosah na softvér tretích strán, ktorý mení alebo ovplyvňuje klientske rozhranie používateľa. NASES preto neodporúča inštalovať takéto rozšírenia, najmä ak neprešli bezpečnostným auditom alebo nepochádzajú z oficiálnych zdrojov štátu,“ konštatovala agentúra.
Poukázala na to, že používateľ, ktorý si rozšírenie nainštaluje, mu musí udeliť oprávnenia, a tým zároveň preberá plnú zodpovednosť za možné následky jeho používania, vrátane rizika úniku alebo zneužitia osobných a prihlasovacích údajov.
„Upozorňujeme, že niektoré doplnky môžu svojím správaním napodobňovať legitímne štátne služby alebo prihlasovacie procesy, čo môže viesť k podobným dôsledkom, aké spôsobujú phishingové útoky - získanie prístupu k citlivým údajom bez vedomia používateľa,“ priblížila NASES.
Z tohto dôvodu agentúra informovala o vzniku tohto rozšírenia Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) aj vládny CSIRT tím na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Zároveň odporúča občanom, aby sa pri práci s portálom slovensko.sk spoliehali len na oficiálne aplikácie a rozšírenia štátu.