< sekcia Ekonomika
NASES vníma postup združenia Slovensko.Digital ako ekonomický nátlak
Slovensko.Digital minulý týždeň zverejnilo otvorený list, v ktorom varuje nových zamestnancov NASES pred nátlakom na schvaľovanie projektov, o ktorých existujú odborné pochybnosti.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Postup občianskeho združenia Slovensko.Digital u Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) vyvoláva pochybnosti, či sa nesnaží paralyzovať súčasné procesy a presadiť alternatívne riešenia, z ktorých by profitovali spriaznené komerčné subjekty na úkor štátu. V pondelok to uviedol hovorca NASES Petar Lazarov. Zároveň informoval, že vedenie agentúry na združenie podalo trestné oznámenie pre skutočnosti, ktoré podľa neho nasvedčujú koordinovanému tlaku na zamestnancov.
„Vedenie NASES nebude tolerovať, aby si súkromné záujmové skupiny brali za rukojemníkov radových zamestnancov a prostredníctvom psychologického tlaku ohrozovali stabilitu kritickej infraštruktúry štátu. Konanie prostredníctvom platformy Slovensko.Digital a komunikácie z jeho rôznych adries alebo adries jeho predstaviteľov agentúra vníma ako čistý ekonomický nátlak zakrytý lživou rétorikou a nie ako kontrolu verejnej moci,“ uviedol Lazarov.
Agentúra spomenula napríklad správy o trestnoprávnej zodpovednosti, ktoré boli odoslané z adresy výkonného riaditeľa Slovensko.Digital Petra Steinhübla a ponúkanie neoficiálnych telefonátov cez sociálne siete.
Podľa agentúry je jediným dôvodom zdržanlivosti zamestnancov pri vkladaní zmlúv do centrálneho ekonomického systému cielený mediálny nátlak, hrozba právnymi dôsledkami a umelá politizácia zo strany mimovládneho sektora. „Súčasná situácia okolo zmlúv prešla do roviny verejných a politických útokov, čo v nich prirodzene vyvoláva vážne obavy z toho, že pozornosť sa namiesto odborných argumentov zosype na nich ako na konkrétne zodpovedné osoby,“ skonštatoval Lazarov.
Slovensko.Digital minulý týždeň zverejnilo otvorený list, v ktorom varuje nových zamestnancov NASES pred nátlakom na schvaľovanie projektov, o ktorých existujú odborné pochybnosti.
„Vedenie NASES nebude tolerovať, aby si súkromné záujmové skupiny brali za rukojemníkov radových zamestnancov a prostredníctvom psychologického tlaku ohrozovali stabilitu kritickej infraštruktúry štátu. Konanie prostredníctvom platformy Slovensko.Digital a komunikácie z jeho rôznych adries alebo adries jeho predstaviteľov agentúra vníma ako čistý ekonomický nátlak zakrytý lživou rétorikou a nie ako kontrolu verejnej moci,“ uviedol Lazarov.
Agentúra spomenula napríklad správy o trestnoprávnej zodpovednosti, ktoré boli odoslané z adresy výkonného riaditeľa Slovensko.Digital Petra Steinhübla a ponúkanie neoficiálnych telefonátov cez sociálne siete.
Podľa agentúry je jediným dôvodom zdržanlivosti zamestnancov pri vkladaní zmlúv do centrálneho ekonomického systému cielený mediálny nátlak, hrozba právnymi dôsledkami a umelá politizácia zo strany mimovládneho sektora. „Súčasná situácia okolo zmlúv prešla do roviny verejných a politických útokov, čo v nich prirodzene vyvoláva vážne obavy z toho, že pozornosť sa namiesto odborných argumentov zosype na nich ako na konkrétne zodpovedné osoby,“ skonštatoval Lazarov.
Slovensko.Digital minulý týždeň zverejnilo otvorený list, v ktorom varuje nových zamestnancov NASES pred nátlakom na schvaľovanie projektov, o ktorých existujú odborné pochybnosti.