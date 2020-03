NASES vyzýva ľudí, aby s úradmi komunikovali elektronicky

Bratislava 18. marca (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá je príspevkovou organizáciou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), vyzýva občanov, aby s úradmi komunikovali elektronicky. Informoval o tom generálny riaditeľ agentúry Peter Ďurica na tlačovom brífingu v stredu po rokovaní vlády SR.



"Potrebujete k tomu elektronický občiansky preukaz s čipom, čítačku elektronických kariet a aktiváciu vašej elektronickej schránky na www.slovensko.sk,“ vysvetlil Ďurica. Týmto spôsobom môžu občania preberať úradné rozhodnutia bez toho, aby museli chodiť so žltým lístkom na poštu.



Aktivácia elektronickej schránky potrvá podľa jeho slov do troch minút, na portáli je k tomu dostupný aj návod. „Týmto spôsobom chránite svoje zdravie, týmto spôsobom chránite pracovníkov pošty, samozrejme, šetríte svoj čas a peniaze a môžete komunikovať s úradmi z domova,“ dodal Ďurica.



Vláda v stredu na svojej 202. schôdzi schválila autoritatívne postavenie ÚPVII a jej príspevkovej organizácie NASES v IT oblastiach aktivít súvisiacich s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Podľa úradu totiž jednotlivé ministerstvá konali po svojom a niektoré činnosti preto boli vykonávané duplicitne a na štátnych portáloch prevládal informačný nesúlad. ÚPVII a NASES teda budú od stredy 18. marca koordinovať IT činnosti spojené s opatreniami.