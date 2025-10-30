< sekcia Ekonomika
NASES: Znefunkčnenie portálu Slovensko.sk nespôsobil hackerský útok
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zaznamenala v stredu (29. 10.) v čase 13.53 - 14.27 h kritický výpadok centrálnej infraštruktúry štátu, ktorá zabezpečuje prevádzku portálu Slovensko.sk. „Možnosť hackerského útoku bola vylúčená,“ zdôraznila agentúra.
Počas incidentu nebolo možné sa prihlásiť do elektronickej schránky Slovensko.sk, podať elektronické podania či sa prostredníctvom portálu prihlasovať na služby tretích strán.
