Náskok Interu na čele Serie A sa znížil, Juventus musí bojovať o Top4

Rím 19. apríla (TASR) - Inter Miláno prišiel o jedenásťzápasovú víťaznú šnúru v najvyššej talianskej súťaži, čo využili futbalisti mestského rivala AC Miláno na skresanie manka. V nedeľnom domácom stretnutí 31. kola zdolali FC Janov 2:1 a zaostávajú o deväť bodov za lídrom tabuľky, ktorý remizoval na pôde SSC Neapol 1:1. Kluby na ďalších priečkach majú medzi sebou dvojbodové rozstupy a úradujúci šampión Juventus Turín musí ešte tuho bojovať o najlepšiu štvorku.



Inter prehrával po vlastnom góle brankára Samira Handanoviča, ktorý sa pri snahe skrotiť center zrazil so spoluhráčom Stefanom de Vrijom. Desať minút po zmene strán vyrovnal Christian Eriksen strelou spoza šestnástky, kanonier Romelu Lukaku dvakrát nastrelil konštrukciu bránky. "Smolne sme inkasovali, ale môj tím ukázal mentálnu odolnosť. Som veľmi hrdý na to, ako sme po viacerých stránkach vyrástli. V mnohých predchádzajúcich prípadoch by sme v takomto zápase prehrali, inkasovaný gól by nás položil. Teraz však nie, hráči zareagovali a verili svojim schopnostiam. Vedia, že bojujú o niečo dôležité," povedal tréner Interu Antonio Conte. V jeho zostave odohral celý duel slovenský obranca Milan Škriniar, stredopoliar Stanislav Lobotka sedel na lavičke náhradníkov Neapola, ktorý ukončil šesťzápasovú domácu víťaznú sériu.



Futbalisti AC sa naopak dočkali triumfu na vlastnom štadióne po šiestich stretnutiach vo všetkých súťažiach. O ich výhre nad Janovom rozhodol v 68. minúte vlastný gól Gianlucu Scamaccu. "Zahodili sme veľa príležitostí, o osude duelu sme mohli rozhodnúť skôr. Podstatné je, že sme nevypustili záver zápasu. Víťazstvo je dôležité, čakajú na nás Atalanta Bergamo, Juventus Turín či Lazio Rím, odteraz to bude ťažké. Inter má naďalej príliš pohodlný náskok na to, aby sme mohli pomýšľať na boj o ligový titul," uviedol tréner AC Stefano Pioli napriek zníženiu náskoku.



Boj o ďalšie miestenky do Ligy majstrov je vyrovnaný. V priamom súboji o tretiu pozíciu uspela Atalanta na vlastnej pôde nad Juventusom 1:0. Tohto súpera zdolala v Serie A po dvoch dekádach a ešte viac mu skomplikovala vyhliadky na obhajobu titulu. Juventus nastúpil bez zraneného Cristiana Ronalda a kouč Andrea Pirlo priznal, že jeho mužstvu chýbal "inštinkt zabijaka" portugalského útočníka. Jediný gól strelil v závere riadneho hracieho času domáci Ruslan Malinovskij. "Vedeli sme, že proti Atalante to bude náročné. Ronaldo je náš najlepší zakončovateľ a najlepší strelec súťaže. V takýchto súbojoch sa vyžíva, vie sa na ne nastaviť, pretože je majster. V šestnástke je zabijak, mali sme šance, no nevyužili sme ich a stihol nás za to trest," povedal Pirlo.



Turínčania nevyhrali ani vo štvrtom tohtosezónnom zápase, v ktorom nemali k dispozícii 36-ročného Ronalda. Po deviatich ročníkoch pravdepodobne nezískajú taliansky titul a nemajú ani istú účasť v LM. Na štvrtej priečke sa držia len o dva body pred Neapolom, o ďalšie dva body zaostáva Lazio, ktoré má zápas k dobru.