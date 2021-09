Peniaze v 3. pilieri zrejme bude možné za určitých podmienok zdediť

Bratislava 7. septembra (TASR) – V zmluve o osobnom dôchodkovom produkte (3. penzijný pilier, pozn. TASR) bude môcť účastník určiť oprávnenú osobu, ktorej sa po jej smrti vyplatí majetok nasporený v 3. pilieri. Ak takúto osobu neurčí, nasporené peniaze budú predmetom dedenia. Vyplýva to z návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Vyplácanie nasporených peňazí v rámci osobného dôchodkového produktu by bolo podľa návrhu zákona možné doživotným dôchodkom alebo programovým výberom po dobu desiatich rokov. Ak už účastník požiada o doživotný dôchodok, dedenie majetku v 3. pilieri už nebude možné. "Naakumulované finančné prostriedky použité na zakúpenie doživotného dôchodku už nie sú majetkom účastníka, nemôžu byť predmetom dedenia, pretože poisťovňa garantuje účastníkovi poberajúcemu tento dôchodok jeho doživotné vyplácanie a preberá na seba riziko dlhovekosti," okomentoval rezort v dôvodovej správe.



Nasporené peniaze bude možné vybrať aj jednorazovo, to však iba vtedy, ak bude majetok v 3. pilieri nižší než štvornásobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Legislatíva takisto myslí na predčasný výber, môže k tomu dôjsť pre nepriaznivý zdravotný stav ako invalidita či ťažké zdravotné postihnutie, alebo ak je účastník vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov a dovŕšil aspoň 55 rokov.



Legislatíva by mala priniesť i mnohé ďalšie zmeny. Medzi nimi aj vyplácanie dôchodkovej prémie. Na tú vznikne nárok účastníkovi, ktorý si do svojho 3. piliera prispel aspoň 180 eurami za rok, vtedy je výška prémie 60 eur. Ak účastník prispel aspoň 240 eurami ročne, dostane prémiu 80 eur a ak aspoň 300 eurami ročne, tak je výška prémie 100 eur.



Zákonom chce rezort práce rozšíriť zoznam subjektov, ktoré môžu poskytovať osobný dôchodkový produkt. Okrem doplnkových dôchodkových spoločností to budú môcť robiť napríklad aj dôchodkové správcovské spoločnosti, banky, poisťovne či obchodníci s cennými papiermi.



Zákon by priniesol zmenu aj pri príspevkoch od zamestnávateľa, po novom by sa z neho nemali odvádzať odvody na zdravotné poistenie.



Rezort práce navrhuje účinnosť zákona od 1. januára 2023. Nová legislatíva by ukrojila v roku 2023 zo štátneho rozpočtu viac než 38 miliónov eur a v roku 2024 takmer 82,7 milióna eur.