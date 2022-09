Nastal čas na zavedenie cenového stropu na ruský plyn,uviedla šéfka EK

Murnau 2. septembra (TASR) - Nastal čas na zavedenie cenového stropu na ruský plyn, ktorý do Európy prúdi cez plynovody, vyhlásila šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zastropovaním ceny by sa Európska únia podľa Leyenovej bránila proti snahám ruského prezidenta Vladimira Putina o manipuláciu s európskym trhom s energiami. "Skutočne si myslím, že teraz je čas na zavedenie stropu na ruský plyn smerujúci do Európy plynovodmi," uviedla Leyenová.