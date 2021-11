Bratislava 30. novembra (TASR) - Nástrahy internetu ovplyvňujú aj samotní používatelia. Pokusy o zneužitie peňazí, osobných údajov, ale aj kyberšikana a dezinformácie predstavujú odvrátenú stránku digitalizácie a internetu. Nezabezpečené kontá a prílišná dôvera v kombinácii s nízkou finančnou gramotnosťou uľahčujú podvodníkom možnosť získať citlivé údaje a zneužiť osobné financie. PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková poukazuje na nevyhnutnosť ochrany svojho súkromia aj peňazí v digitálnom priestore.



Technologický pokrok a aj pandémia nového koronavírusu presúva ľudské životy do digitálu. Za žiadnych okolností by však ľudia podľa Valko Gálikovej nemali poskytovať údaje o platobnej karte či autorizačné kódy neovereným tretím stranám. "V opačnom prípade klient dáva súhlas so všetkými transakciami, ktoré budú zrealizované. Banka uvedené platby v rámci reklamácie klientovi nemá ako vrátiť. Je to podobná situácia, ako keby človek zveril kľúče od bytu cudzej osobe," upozornila Valko Gáliková.



Pokusy, ako sa neoprávnene dostať k peniazom, môžu mať aj formu falošných telefonátov. Ich iniciátori pritom tvrdia, že na platobnej karte klienta prebieha podozrivá aktivita alebo že jeho blízky príbuzný je v ohrození. Takto sa neoprávnené osoby dostávajú k citlivým informáciám klientov, ktorí im v strese a pod tlakom prezradia kompletné údaje o karte, prístupové mená a heslá, verifikačné kódy alebo rovno prevedú vysoké sumy priamo na účet podvodníka.



Pokiaľ má človek akékoľvek podozrenie z podvodného konania, nech sa radšej poradí v banke. "V prípade, že k podvodu už došlo, je potrebné obratom kontaktovať banku, zablokovať platobnú kartu či zmeniť prístupové heslá, aby sa predišlo ďalším finančným stratám," doplnila Gáliková. Následne je vhodné kontaktovať políciu a takéto podvodné konanie nahlásiť.



Medzi najčastejšie typy kyberzločinu v tomto roku v porovnaní s predchádzajúcim patril phishing. Snahy o podvodné získanie prístupových údajov k bankovým účtom či platobným kartám stále pribúdajú. Útočníci sú čoraz vynaliezavejší. Prostredníctvom e-mailov a odkazov na podvodné stránky sa snažia dostať k cudzím peniazom. Banky preto neustále apelujú na potrebu ostražitosti v online priestore.