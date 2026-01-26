< sekcia Ekonomika
Nástupný most na letisku v Bratislave má byť v neschengenskej časti
Z pohľadu samotného letiska však podľa odborníka vhodnosť tohto riešenia závisí najmä od skladby dopravcov na letisku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. januára (TASR) - Prvý nástupný most do lietadiel pre cestujúcich na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave má byť podľa projektovej dokumentácie vybudovaný v neschengenskej časti terminálu, kde je výrazný nárast počtu liniek. „Letisko zároveň odbavuje aj širokotrupé lietadlá, napríklad typu Airbus A330-300, ktoré sú využívané najmä na dovolenkové lety do zimných exotických destinácií,“ uviedol pre TASR odborník na leteckú dopravu Ivan Hajník z portálu Letectvo. Pri lietadlách tejto veľkosti je podľa neho použitie nástupných mostov nielen komfortné, ale aj prevádzkovo vhodné.
Ako podotkol, pre cestujúcich znamená nástupný most jednoznačné zvýšenie komfortu pri nástupe do lietadla. Cestujúci v takomto prípade nastupujú tzv. „suchou nohou“ priamo z terminálu do lietadla, bez nutnosti presunu po letiskovej ploche.
„Pri správnom nastavení procesov môže tento spôsob odbavenia zároveň prispieť aj k urýchleniu nástupu,“ priblížil Hajník. Odpadá tak presun cestujúcich k lietadlu pešo alebo letiskovými autobusmi, čo je časovo náročné a pri nepriaznivom počasí výrazne znižuje komfort.
Z pohľadu samotného letiska však podľa odborníka vhodnosť tohto riešenia závisí najmä od skladby dopravcov na letisku. Na bratislavskom letisku v súčasnosti dominujú nízkonákladoví dopravcovia, ktorí spravidla nepreferujú využívanie nástupných mostov.
„Dôvodom sú dodatočné poplatky za túto službu a v niektorých prípadoch aj potenciálne predĺženie času nástupu a výstupu cestujúcich. Z tohto dôvodu títo dopravcovia uprednostňujú nástup po schodoch, aj za cenu využívania vzdialenejších stojísk,“ ozrejmil Hajník.
Do budúcna tak zostáva otvorená otázka, či má pri súčasnej skladbe dopravcov zmysel uvažovať o ďalšom rozširovaní nástupných mostov, alebo bude postačovať vybudovanie jedného „nástupného prsta“ pre neschengenské lety.
„V prípade trvalého nárastu počtu cestujúcich, ktorý by presiahol kapacitu existujúceho terminálu, by však letisko muselo zvažovať výstavbu nového terminálu, kde by nástupné mosty už tvorili jeho prirodzenú súčasť,“ vysvetlil Hajník.
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vyhlásilo súťaž na vybudovanie prvého nástupného mosta pre cestujúcich do lietadiel za predpokladanú cenu necelých 767.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Nástupné mosty podľa letiska výrazne zvýšia komfort cestujúcich, najmä pri diaľkových odletoch do exotických destinácií.
„Osožné preto budú ako doplnková služba pre cestovné kancelárie, ktoré zabezpečujú priame charterové lety z Bratislavy do exotických letovísk. Ich využitie však ponúkneme všetkým leteckým dopravcom, ktorí ponúkajú pravidelné či charterové lety z Letiska M. R. Štefánika,“ uviedla pre TASR hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
Ako podotkol, pre cestujúcich znamená nástupný most jednoznačné zvýšenie komfortu pri nástupe do lietadla. Cestujúci v takomto prípade nastupujú tzv. „suchou nohou“ priamo z terminálu do lietadla, bez nutnosti presunu po letiskovej ploche.
„Pri správnom nastavení procesov môže tento spôsob odbavenia zároveň prispieť aj k urýchleniu nástupu,“ priblížil Hajník. Odpadá tak presun cestujúcich k lietadlu pešo alebo letiskovými autobusmi, čo je časovo náročné a pri nepriaznivom počasí výrazne znižuje komfort.
Z pohľadu samotného letiska však podľa odborníka vhodnosť tohto riešenia závisí najmä od skladby dopravcov na letisku. Na bratislavskom letisku v súčasnosti dominujú nízkonákladoví dopravcovia, ktorí spravidla nepreferujú využívanie nástupných mostov.
„Dôvodom sú dodatočné poplatky za túto službu a v niektorých prípadoch aj potenciálne predĺženie času nástupu a výstupu cestujúcich. Z tohto dôvodu títo dopravcovia uprednostňujú nástup po schodoch, aj za cenu využívania vzdialenejších stojísk,“ ozrejmil Hajník.
Do budúcna tak zostáva otvorená otázka, či má pri súčasnej skladbe dopravcov zmysel uvažovať o ďalšom rozširovaní nástupných mostov, alebo bude postačovať vybudovanie jedného „nástupného prsta“ pre neschengenské lety.
„V prípade trvalého nárastu počtu cestujúcich, ktorý by presiahol kapacitu existujúceho terminálu, by však letisko muselo zvažovať výstavbu nového terminálu, kde by nástupné mosty už tvorili jeho prirodzenú súčasť,“ vysvetlil Hajník.
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vyhlásilo súťaž na vybudovanie prvého nástupného mosta pre cestujúcich do lietadiel za predpokladanú cenu necelých 767.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Nástupné mosty podľa letiska výrazne zvýšia komfort cestujúcich, najmä pri diaľkových odletoch do exotických destinácií.
„Osožné preto budú ako doplnková služba pre cestovné kancelárie, ktoré zabezpečujú priame charterové lety z Bratislavy do exotických letovísk. Ich využitie však ponúkneme všetkým leteckým dopravcom, ktorí ponúkajú pravidelné či charterové lety z Letiska M. R. Štefánika,“ uviedla pre TASR hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.