Násyp na D4 bude podľa NDS potrebné opraviť pre nedostatočnú únosnosť

Bratislava 12. novembra (TASR) – Statické skúšky únosnosti násypu na stavbe diaľnice D4 nevyhovujú, čo je pravdepodobne ešte horší problém ako nález azbestu. Uviedol to člen predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Gandl s tým, že násyp bude zrejme musieť zhotoviteľ rozobrať.



Gandl priblížil, že nevychádzajú kontrolné skúšky na únosnosť násypu. "Pri kontrole sa zistilo, že sa tam našli kusy dreva, že tam boli nejaké textílie a také materiály, ktoré jednoznačne do násypu nepatria a, samozrejme, znižujú jeho únosnosť," podotkol s tým, že podľa neho sa bude asi musieť násyp rozobrať a vybudovať nanovo. NDS vykonávala niektoré kontrolné skúšky a odbery, ktoré viedli k tomu, aby sa analyzoval tento problém. Gandl zároveň upozornil, že tam existuje azbest, preto sa to bude musieť robiť špeciálnymi metódami.



Ako dodal, azbest je nebezpečný pri manipulácii a pokiaľ už je niekde zabudovaný, životunebezpečný nie je. "Vadí jeho manipulácia, a naopak, zákon zakazuje použitie azbestu pri stavebných prácach. To znamená, predpokladám, že ten, kto tento zákaz porušil, asi by mal dostať nejakú pokutu," myslí si Gandl. O tom, čo sa s tým má robiť, však podľa neho musí rozhodnúť investor, ktorým je štát v zastúpení ministerstvom dopravy.



Keďže NDS má certifikované laboratórium, na základe žiadosti ministerstva odobrala na stavbe D4/R7 kontrolné vzorky a vyhodnotila ich. "Samozrejme, vyšetrovateľ takisto odobral kontrolné odbery, takisto sa obrátil na certifikované laboratóriá a všetko toto posudzovanie ešte prebieha, zatiaľ to nie je uzavreté," poznamenal.