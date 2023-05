Naťahujúce sa rokovania o dlhovom strope zvyšujú tlak na rating USA

Londýn/Washington 26. mája (TASR) - Dlhotrvajúce rokovania medzi Bielym domom a republikánmi o zvýšení dlhového stropu vyvolávajú na trhoch čoraz väčšiu nervozitu. Aj ratingové agentúry upozornili, že ak k dohode nedôjde, odrazí sa to na ratingu krajiny. Ten v prípade dvoch z troch najväčších ratingových agentúr na svete dosahuje najvyššiu možnú úroveň.



Tento týždeň zareagovala na rokovania agentúra Fitch, ktorá zhoršila výhľad ratingu Spojených štátov. Ako informovala, zaradila ho do režimu sledovania s možnosťou jeho zníženia. V súčasnosti Fitch hodnotí rating USA na najvyššej úrovni AAA.



Agentúra zatiaľ stále očakáva, že spor medzi administratívou prezidenta Joea Bidena a republikánmi zo Snemovne reprezentantov sa do kritického termínu, keď už vláda nebude mať financie na plnenie svojich záväzkov, vyrieši. Americká ministerka financií Janet Yellenová trvá na tom, že hraničným termínom je 1. jún, niektorí republikáni však tento dátum spochybňujú.



Ďalšia zo svetových ratingových agentúr Moody's predpokladá, že Spojené štáty budú naďalej načas platiť svoje dlhy, vyjadrenia politikov počas rokovaní však môžu viesť k prehodnoteniu výhľadu ratingu. Moody's tiež hodnotí rating USA zatiaľ na AAA a so stabilným výhľadom. To je najvyššie úverové hodnotenie krajiny zo strany agentúry.



Standard & Poor's (S&P) predbežne rating USA do režimu sledovania nezaradila. Na rozdiel od Fitch a Moody's však 'trojáčkový' rating Spojeným štátom už odobrala, a to v roku 2011. Urobila tak práve v dôsledku vtedajších sporov za zvýšenie dlhového stropu, pričom rating USA znížila z AAA na AA+, aj keď Kongres nakoniec default tesne odvrátil. Agentúra vtedy ako dôvod uviedla zvýšenú politickú polarizáciu a nedostatočné kroky na zlepšenie fiškálnych vyhliadok krajiny.



Štvrtá najväčšia ratingová agentúra DBRS Morningstar vo štvrtok (25. 5.) zaradila rating USA do režimu prehodnocovania s možnosťou zhoršenia výhľadu. Aj táto agentúra podobne ako Fitch varovala pred následkami nedosiahnutia dohody o zvýšení dlhového stropu. Ďalšia z agentúr Scope Ratings, ktorá hodnotí rating USA na úrovni AA, zaradila výhľad ratingu Spojených štátov do režimu prehodnocovania.