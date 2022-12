Nationwide: Ceny domov v Británii klesnú na budúci rok zhruba o 5 %

Londýn 20. decembra (TASR) - Ceny domov v Británii smerujú na budúci rok k poklesu, ktorý by mal dosiahnuť približne 5 %. Uviedla to spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Dôvodom je rast úrokových sadzieb, pokles disponibilného príjmu a potenciálny rast nezamestnanosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Napriek očakávanému poklesu je odhad Nationwide omnoho optimistickejší než v prípade prognózy konkurenčnej spoločnosti Halifax. Podľa nej klesnú ceny domov v Británii na budúci rok v priemere o 8 %. Nepriaznivé vyhliadky, aj keď v dlhšom horizonte, prezentoval ešte v novembri aj britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť. Odhaduje, že ceny nehnuteľností zaznamenajú do konca roka 2024 pokles o 9 %.



Ceny domov v Británii pritom v posledných dvoch rokoch vzrástli o viac než štvrtinu, k čomu do veľkej miery prispela pandémia nového koronavírusu. Tá v období protipandemických obmedzení zvýšila dopyt po priestrannejších nehnuteľnostiach, pričom Briti zároveň využívali nízke úrokové sadzby a daňové stimuly. V posledných mesiacoch sa však situácia začala meniť. Priemerné ceny domov klesli v medzimesačnom porovnaní tri mesiace po sebe, čo sa stalo prvýkrát od svetovej finančnej krízy v roku 2008.