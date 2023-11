Nationwide: Domy v Británii vzrástli v októbri najvýraznejšie za rok

Londýn 4. novembra (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali v októbri nečakaný rast takmer o 1 %, čo predstavuje najvyššie tempo rastu za viac než rok. Pod zvýšenie sa však podpísala skôr nedostatočná ponuka než obrat na realitnom trhu. Uviedla to spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ceny domov sa v októbri zvýšili medzimesačne o 0,9 % po septembrovom raste o 0,1 %. Októbrový rast bol tak najvyšší od augusta 2022. Analytici pritom očakávali pokles cien, a to o 0,4 %.



Neznamená to však, že situácia na trhu s nehnuteľnosťami, ktorý zasiahlo prudké zvýšenie nákladov na pôžičky, sa zmenila. Ako povedal hlavný ekonóm spoločnosti Nationwide Robert Gardner, pod októbrový rast cien sa skôr podpísala obmedzená ponuka domov na trhu.



V medziročnom porovnaní sa ceny znížili, tempo poklesu sa však v porovnaní s vývojom v septembri spomalilo. V septembri klesli ceny nehnuteľností v Británii o 5,3 %, v októbri pokles potom dosiahol 3,3 %. Analytici očakávali, že ceny klesnú o 4,8 %.