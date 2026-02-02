< sekcia Ekonomika
Nationwide: Rast cien domov v Británii sa na začiatku roka zrýchlil
Podľa údajov Nationwide sa ceny domov v Británii zvýšili v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 1 %.
Autor TASR
Londýn 2. februára (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali na začiatku roka zrýchlenie rastu, pričom jeho tempo prekonalo odhady ekonómov. Výsledky v pondelok zverejnila spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Informoval o tom portál RTTNews.
Podľa údajov Nationwide sa ceny domov v Británii zvýšili v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 1 %. Na porovnanie, v decembri rast dosiahol 0,6 % a ekonómovia očakávali zrýchlenie rastu iba na 0,7 %. Vývoj cien nehnuteľností na začiatku tohto roka ukazuje, že pôvodne vysoká neistota súvisiaca s novým rozpočtom sa zmiernila. Návrh nového rozpočtu predložila britská ministerka financií Rachel Reevesová koncom novembra minulého roka.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny domov v januári zvýšili o 0,3 %. To je výrazný obrat oproti vývoju v závere minulého roka, keď v decembri ceny domov medzimesačne klesli o 0,4 %. Výsledky sú však v súlade s očakávaniami ekonómov.
Hlavný ekonóm Nationwide Robert Gardner uviedol, že v decembri na ceny pôsobili dôsledky neistoty potenciálnych kupcov, čo sa týka výšky daní z nehnuteľností v rámci návrhu rozpočtu na ďalší rok. Na druhej strane sa vlani zmiernili problémy v oblasti dostupnosti bývania, keď rast miezd prekonal rast cien nehnuteľností a okrem toho klesli úrokové sadzby hypoték. Podľa Gardnera by sa aktivita na trhu s bývaním mala v nasledujúcich kvartáloch zvýšiť.
Podľa údajov Nationwide sa ceny domov v Británii zvýšili v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 1 %. Na porovnanie, v decembri rast dosiahol 0,6 % a ekonómovia očakávali zrýchlenie rastu iba na 0,7 %. Vývoj cien nehnuteľností na začiatku tohto roka ukazuje, že pôvodne vysoká neistota súvisiaca s novým rozpočtom sa zmiernila. Návrh nového rozpočtu predložila britská ministerka financií Rachel Reevesová koncom novembra minulého roka.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny domov v januári zvýšili o 0,3 %. To je výrazný obrat oproti vývoju v závere minulého roka, keď v decembri ceny domov medzimesačne klesli o 0,4 %. Výsledky sú však v súlade s očakávaniami ekonómov.
Hlavný ekonóm Nationwide Robert Gardner uviedol, že v decembri na ceny pôsobili dôsledky neistoty potenciálnych kupcov, čo sa týka výšky daní z nehnuteľností v rámci návrhu rozpočtu na ďalší rok. Na druhej strane sa vlani zmiernili problémy v oblasti dostupnosti bývania, keď rast miezd prekonal rast cien nehnuteľností a okrem toho klesli úrokové sadzby hypoték. Podľa Gardnera by sa aktivita na trhu s bývaním mala v nasledujúcich kvartáloch zvýšiť.