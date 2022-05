Nava: Prechod na obehové hospodárstvo môže zvýšiť produktivitu zdrojov

Bratislava 31. mája (TASR) - Prechodom na obehové hospodárstvo môže Slovensko zvýšiť svoju produktivitu zdrojov a efektívnosť využívania prírodných zdrojov, dosiahnuť úspory nákladov a vytvoriť pracovné miesta. Uviedol to riaditeľ generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) Mario Nava. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), envirorezort a Európska komisia predstavili na Úrade vlády SR finálny report, ktorý obsahuje odporúčania a národnú cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo.



"Cestovná mapa obehového hospodárstva umožní, aby Slovensko dalo druhú šancu druhotným surovinám. Spotrebúvame viac prírodných zdrojov, ako nám vie poskytnúť naša zem. Nadbytočne produkujeme odpad a spotreba neustále narastá," zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Poukazuje na skutočnosť, že Slovensko presadilo zmeny ako zber bioodpadu, zálohovanie a skončilo s niektorými jednorazovými plastmi. "Celková zmena ekonomického modelu je však neľahkou úlohou, a preto verím, že odporúčania OECD nám pomôžu na ceste k obehovému hospodárstvu," poznamenal.



Mapa obsahuje odporúčania a návrhy krokov smerom k udržateľnej výrobe a spotrebe prostredníctvom využitia ekonomických nástrojov, zelenému stavebnému sektoru, ukončeniu plytvania s potravinami a lepšiemu nakladaniu s bioodpadom.



Úradujúci riaditeľ direktoriátu OECD pre životné prostredie Alain de Serres skonštatoval, že SR pracuje na tom, aby prijala pevný záväzok k prechodu na obehové, udržateľné a nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2040. OECD tieto snahy podporuje. "Náš report poskytuje súbor konkrétnych opatrení, ktoré možno začleniť do cestovnej mapy a implementovať vo viacerých prioritných oblastiach. Dúfam, že po prijatí bude cestovná mapa nápomocná pri urýchlení prechodu na obehové hospodárstvo a efektívnejšie využívanie zdrojov," povedal.



Cieľom Slovenska a Európskej únie je zníženie skládkovania stavebného odpadu a zvýšenie využívania druhotných surovín. Výzvou pre SR je aj zníženie skládkovania bioodpadu a plytvania potravinami.



Projekt sa začal v roku 2020, cieľom bolo vypracovanie analýz a odporúčaní pre obehové hospodárstvo Slovenska. Finančne ho podporila Európska únia.