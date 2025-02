Navarro: Trump chce zmeniť pravidlá svetového obchodu

Washington 28. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa snaží zmeniť pravidlá svetového obchodu tak, aby tento systém zodpovedal záujmom občanov Spojených štátov, vyhlásil Peter Navarro, hlavný poradca Bieleho domu pre obchod, v rozhovore pre portál The Daily Caller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Práve o to sa prezident Trump usiluje - zásadne reštrukturalizovať prostredie globálneho obchodu tak, aby Amerika už nebola okrádaná a naši ľudia sa mohli tešiť z prosperity a bezpečnosti. A obchodné clá sú kľúčovým nástrojom, ako sa v tomto smere pohnúť," povedal Navarro. Trump má podľa neho "určite" víziu vrátiť krajinu do čias pred zavedením dane z príjmu, keď bola vláda USA financovaná prevažne z ciel. Navarro ako ďalší dôvod zavedenia ciel uviedol snahu riešiť problém s drogou fentanyl pašovanou do USA z Číny, Mexika a Kanady.



Trump 1. februára podpísal dekrét, ktorým zaviedol vyššie clá na tovar z Kanady, Číny a Mexika. Dodatočné clá vo výške 10 % na dovoz z Číny vstúpili do platnosti 4. februára, zatiaľ čo zavedenie ciel na kanadské a mexické výrobky Washington odložil o jeden mesiac z dôvodu konzultácií s vedením týchto krajín. Čína 10. februára ako odvetné opatrenie zaviedla dodatočné clo vo výške 15 % na dovoz uhlia a skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA.



Dňa 10. februára Trump nariadil uvaliť clo vo výške 25 % na všetky zahraničné dodávky ocele a hliníka do USA. Očakáva sa, že clá nadobudnú účinnosť 12. marca. Rozhodnutie sa vzťahuje na dovoz z Argentíny, Austrálie, Brazílie, zo Spojeného kráľovstva, z Európskej únie, Kanady, Japonska, Mexika a Južnej Kórey.