Navážanie kadáverov do vojenského areálu pri Leviciach bolo ukončené

Levice 4. apríla (TASR) - Navážanie zvierat usmrtených v dôsledku rozšírenia nákazy slintačky a krívačky do priestorov vojenského areálu pri Leviciach bolo ukončené. Potvrdil to primátor Levíc Ján Krtík. Ďalší postup bude podľa jeho slov závisieť od aktuálneho stavu nákazy. Na umiestňovanie zvierat z ďalších ohnísk boli pripravené iné lokality, uviedol primátor.



O likvidácii dobytka usmrteného v dôsledku rozšírenia nákazy slintačky a krívačky vo vojenskom priestore v Leviciach informoval 25. marca minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).



Zároveň skonštatoval, že zvieratá likvidované vo vojenskom priestore sú povinne usmrcované v súlade s vyhláškou. „Nemali žiadne príznaky slintačky a krívačky a ani jedno z nich neuhynulo v dôsledku ochorenia,“ povedal.



Mestskí poslanci Tím Kraj Nitra, ku ktorým sa pridalo ďalších päť poslancov, v súvislosti so zakopávaním uhynutých zvierat v dôsledku nákazy v blízkosti mesta Levice podali žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Mimoriadne zasadnutie zvolal primátor na 10. apríla.