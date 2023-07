Návrat ku koreňom bude témou tohtoročnej Výstavy Agrokomplex v Nitre

Nitra 14. júla (TASR) - Novinky z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva predstaví 48. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex. Jeho súčasťou bude sprievodný program pre odbornú i laickú verejnosť. Výstava sa uskutoční na nitrianskom výstavisku od 17. do 20. augusta. Súčasne bude prebiehať aj výstava Poľovníctvo, Rybárstvo a Včelárstvo, informovalo výstavisko.



Najnovšie modely poľnohospodárskej techniky predstavia vystavovatelia na ploche viac ako 10.000 štvorcových metrov. V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra sa počas troch dní uskutoční komentované predvádzanie poľnohospodárskych strojov priamo na výstavnej ploche.



Špeciálne chovateľské zväzy predvedú takmer 600 jedincov tradičných hospodárskych zvierat. V rámci Národnej výstavy hospodárskych zvierat zároveň ponúknu i odborné poradenstvo. Gazdovský dvor u výskumníkov predstaví expozíciu malých hospodárskych zvierat, súťaže a kvízy. Novinkou budú aj ukážky pasenia oviec so psom. Premiéru bude mať projekt #Dotkni_sa_života, ktorý predstaví návštevníkom nielen špičkové plemenné zvieratá vo výstavnej kondícii, ale aj ich chov až po produkt, ktorý budú môcť ochutnať.



Podtitul tohtoročnej výstavy Agrokomplex Návrat ku koreňom zavedie návštevníkov v rámci sprievodného programu späť k zvykom, tradíciám a remeslám, no aj prostredníctvom regeneratívneho poľnohospodárstva, ktoré svojim bezorbovým prístupom umožňuje rastlinám vytvárať si pevnú koreňovú sústavu a funkčný ekosystém. Nebudú chýbať ani novinky v oblasti precízneho poľnohospodárstva.