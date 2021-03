Návrat nemeckých turistov na Malorku španielsky cestovný ruch neoživí

Palma de Mallorca 27. marca (TASR) - Návrat nemeckých turistov na španielsky ostrov Malorka je síce prínosom pre niekoľko miestnych podnikateľov, ale množstvo zatvorených hotelov a reštaurácií stále pripomína, že španielskemu sektoru cestovného ruchu potrvá niekoľko rokov, kým sa úplné zotaví z dôsledkov pandémie nového koronavírusu.



Pivo tečie prúdom a dovolenkári sa vyhrievajú na slnku v prímorských baroch na Malorke, ktorá je obľúbeným cieľom nemeckých turistov. Berlín totiž pred pád dňami zrušil karanténu pri návrate zo zahraničia.



Lenže desaťtisíce ľudí, ktorí okamžite naskočili do lietadla, sú len zlomkom z takmer 1,4 milióna zahraničných turistov (z toho zhruba polovica z Nemecka), ktorí navštívili Baleárske ostrovy v marci a apríli minulého roka.



Počet zahraničných turistov v Španielsku sa v minulom roku prepadol o 80 % na 19 miliónov, najmenej za zhruba pol storočia. Globálne blokády na zastavenie šírenia vírusu totiž dramaticky obmedzili cestovanie.



Prognózy tempa zotavovania cestovného ruchu sa rôznia. Jedno je však isté, letný rozmach cestovania sa neočakáva, čo znamená, že sa neočakáva ani návrat k predpandemickej úrovni pred rokom 2023.



Nemecko pritom stále neodporúča svojim obyvateľom cesty do zahraničia. A Briti, zvyčajne druhá najpočetnejšia skupina zahraničných turistov na Malorke, nesmú dovolenkovať v zahraničí.



Turistov potrebuje aj 29-ročná majiteľka malého plážového obchodu na Malorke, aby ho udržala v prevádzke. Jej traja zamestnanci sú zaradení do vládnej schémy udržania pracovných miest ERTE (ekvivalent kurzarbeit). Dúfa, že toto leto bude lepšie ako vlaňajšie, ale výrazné oživenie neočakáva: "Aj keby sme boli všetci zaočkovaní, nedôjde k zotaveniu,“ myslí si.



Podľa scenára španielskej centrálnej banky by počet zahraničných turistov, ktorí tento rok navštívia Španielsko, mohol dosiahnuť zhruba 60 % úrovne z roku 2019. Na ilustráciu, vlani to bolo len 20 %.



Maria Jesús Fernándezová, analytička think-tanku Funcas, však považuje tento odhad za príliš optimistický a varuje, že rok 2021 môže byť ešte horší ako rok 2020. Pripúšťa, že v 3. štvrťroku by sa dopyt mohol začať zotavovať a na konci roka by mohol nabrať na sile, ale toto zlepšenie podľa nej nevykompenzuje prudký pokles turistov v 1. štvrťroku.



Pokiaľ ide o ekonomiku, aj keby sa hrubý domáci produkt (HDP) Španielska v roku 2023 vrátil na predkrízovú úroveň, príspevky jednotlivých odvetí budú iné. Cestovný ruch, pred zdravotnou krízou motor ekonomiky, sa ako najviac zasiahnutý sektor bude na HDP podieľať menšou mierou. Vďaka investičným programom Európskej únie je podľa nej pravdepodobné, že priemysel a stavebníctvo získajú v rámci HDP väčšiu dôležitosť ako cestovný ruch a voľnočasové aktivity.



Niektorí nemeckí dovolenkári na Malorke sú optimistickejší: "Hovorí sa, že Malorka je 17. nemecká spolková krajina, myslím si, že sa Nemci vrátia," vyhlásil 26-ročný obyvateľ Berlína Jeroen Maier.



"Samozrejme, že potrebujú povolenie, musia podstúpiť PCR testy, ale myslím si, že ak ľudia budú dodržiavať sociálny dištanc, môžu si to užiť," dodal.