Návrat Trumpa by priniesol radikálnu zmenu energetickej politiky USA

Washington 17. februára (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump sa pokúsi zrušiť väčšinu opatrení administratívy Joea Bidena v boji proti zmene klímy, ak sa po novembrových voľbách vráti do úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na analytikov Republikánskej strany a webovú stránku Trumpovej kampane.



Nová Trumpova administratíva by pravdepodobne rýchlo ukončila dočasné pozastavenie nových povolení na vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré tento rok zaviedol prezident Biden, kým sa nevyhodnotia ich environmentálne a hospodárske vplyvy. Spojené štáty sa stali najväčším svetovým vývozcom LNG po tom, ako ruská invázia na Ukrajinu prinútila partnerov Washingtonu hľadať alternatívy k ruskému zemnému plynu. Zvýšená produkcia LNG však znepokojuje ochrancov životného prostredia.



Trumpov Biely dom by sa ďalej pravdepodobne pokúsil zrušiť pripravované pravidlo Federálnej agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA), na základe ktorého má ropný a plynárenský priemysel platiť poplatok 900 až 1500 amerických dolárov (1393 eur) za každú tonu emisií metánu. Opatrenie bolo prijaté v rámci snahy o zníženie emisií silného skleníkového plynu, čelí však tvrdému odporu zo strany dotknutého odvetvia.



Druhá Trumpova administratíva by zrejme prepracovala aj program ministerstva vnútra USA na prenájom ropných a plynových polí na mori s cieľom rozšíriť veľkosť a rozsah aukcií na ťažobné práva. Bidenova administratíva stlačila počty aukcií na rekordne nízke čísla ako súčasť svojho širšieho úsilia o prechod na čistejšie zdroje energie. Ak republikáni po novembrových voľbách ovládnu Kongres, môže Trumpova administratíva takisto pristúpiť k predaju väčšieho množstva federálnej pôdy štátom, ktoré chcú zvýšiť ťažbu nerastných surovín, ropy a zemného plynu.



Exprezident v kampani sľubuje, že Spojené štáty opäť odstúpia od medzinárodného paktu o boji proti zmene klímy. USA počas Trumpovho prvého funkčného obdobia odstúpili od Parížskej dohody z roku 2015, Biden však po svojom zvolení tento krok rýchlo zvrátil a odvtedy zdôrazňuje vedúcu úlohu Spojených štátov v globálnom úsilí o ochranu klímy.



Nová Trumpova administratíva by pravdepodobne ďalej nariadila agentúre EPA, aby prehodnotila normy energetickej účinnosti vozidiel, ktoré majú výrobcov automobilov prinútiť k rýchlejšiemu prechodu na výrobu osobných a nákladných vozidiel poháňaných batériami v tomto desaťročí.



Trump bol prezidentom USA v rokoch 2017 až 2021. V súčasnosti je favoritom na republikánsku nomináciu do novembrových volieb, v ktorých sa pravdepodobne opäť stretne s demokratom Bidenom.



(1 EUR = 1,0768 USD)