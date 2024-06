Návratnosť investícií do tepelných čerpadiel je bez dotácií problém

Bratislava 20. júna (TASR) - Návratnosť investícií do tepelných čerpadiel je bez dotácií problematická. Dlhodobá regulácia cien plynu pre domácnosti brzdí záujem o iné technológie, pre domácnosti je totiž vymeniť vykurovanie lacnejším plynom za drahšie tepelné čerpadlo ekonomicky nevýhodné. Zhodli sa na tom v diskusii Zelená vízia pre Slovensko odborníci z oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE).



"Keď sa pozrieme na pomer ceny plynu a ceny elektrickej energie, tak nenájdem reálne návratnosť tejto technológie bez dotácie," uviedol prezident Slovenskej asociácie pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá Vladimír Orovnický. Dodal, že pozastavenie vyplácania dotácií na tepelné čerpadlá z programu Zelená domácnostiam len ukazuje, že takémuto spôsobu financovania chýba predvídateľnosť a treba hľadať iný, predvídateľnejší spôsob podpory.



"Ak chceme robiť adresné opatrenia, treba nastaviť cenu elektrickej energie tak, aby sa v čase to tepelné čerpadlo po troch, štyroch, piatich rokoch, stalo návratnou technológiou. Ak vstup elektrickej energie bude na takej úrovni, že po štyroch rokoch tá technológia bude mať automaticky návratnosť oproti štandardnému vykurovaciemu zariadeniu, tak to začne byť pre koncového užívateľa zaujímavé," priblížil Orovnický.



Spoluzakladateľ spoločnosti Greenlogy Peter Kalman priblížil, že na Slovensku je dopyt po zelenej energii, avšak skôr zo strany zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku. Podľa neho však nie je dostatočný podiel obnoviteľných zdrojov energie. "Podiel obnoviteľných zdrojov na Slovensku dnes tvorí zhruba štvrtinu. Ak do toho zaradíme aj jadro ako bezemisnú výrobu elektriny, tak je to možno 85 %," uviedol Kalman s tým, že teda 15 % elektrickej energie musí pochádzať z iných ako obnoviteľných zdrojov.



V diskusii sa hovorilo aj o kritizovanom zvýšení poplatku za využívanie distribučnej siete (G-komponent). Podľa Kalmana by zvýšenie G-komponentu nemalo mať žiadny dosah na cenu elektriny, pretože tú tvorí trh a burza. Dodal však, že fixné nastavenie poplatku za využívanie distribučnej siete nie je spravodlivé. "Pretože niečo iné vyrobí jednomegawattová fotovoltická elektráreň, niečo iné bioplynová a niečo iné vodná. To znamená, že to niektoré typy zdrojov neférovo znevýhodňuje oproti ostatným," dodal Kalman.