Návratnosť investícií nórskeho štátneho fondu dosiahla 5,7 %
Hodnota fondu, ktorý investuje príjmy nórskych štátnych ropných a plynárenských firiem do viac ako 8600 spoločností po celom svete, sa odhaduje na približne 1,9 bilióna USD (1,63 bilióna eur).
Autor TASR
Oslo 12. augusta (TASR) - Nórsky štátny investičný fond, najväčší na svete, v utorok oznámil návratnosť investícií v prvej polovici 2025 na úrovni 5,7 %. Ale kolísanie devízových kurzov spôsobilo, že jeho celková hodnota klesla. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.
Hodnota fondu, ktorý investuje príjmy nórskych štátnych ropných a plynárenských firiem do viac ako 8600 spoločností po celom svete, sa odhaduje na približne 1,9 bilióna USD (1,63 bilióna eur).
„Výsledok je poháňaný dobrými výnosmi na akciovom trhu, najmä vo finančnom sektore,“ uviedol vo vyhlásení Nicolai Tangen, riaditeľ spoločnosti Norges Bank Investment Management, ktorá fond spravuje.
Konkrétnejšie, výnosnosť akciových investícií bola v 1. polroku 6,7 %, ale hodnota fondu v rovnakom období klesla o 156 miliárd nórskych korún (13,10 miliardy eur), keďže nórska koruna voči hlavným menám posilnila. Silnejšia mena tak prispela k zníženiu celkovej hodnoty fondu o 0,8 %.
Nórsky investičný fond vlastní približne 1,5 % akcií kótovaných na burzách po celom svete. Viac ako dve tretiny fondu sú v akciách, a to všetko mimo Nórska. Veľká časť jeho podielov je v USA vrátane technologických spoločností ako Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon a Meta Platforms.
Fond sa pri investovaní riadi referenčným indexom, ktorý stanovilo ministerstvo financií.
V pondelok (11. 8.) fond oznámil, že predal svoje podiely v 11 izraelských firmách. Uviedol tiež, že ukončuje zmluvy s externými manažérmi v Izraeli a mení svoje pravidlá týkajúce sa toho, do ktorých izraelských spoločností môže investovať.
Tento krok nasledoval po správe novín Aftenposten, že fond investoval do izraelskej spoločnosti Bet Shemesh Engines, ktorá vyrába súčiastky motorov používané v izraelských stíhačkách. A to aj napriek tomu, že v Gaze zúrila vojna. Táto správa prinútila nórskeho premiéra požiadať o prehodnotenie izraelských investícií.
Tangen v utorok potvrdil, že Bet Shemesh bola jednou z predaných spoločností a že fond sa „zbaví podielov ďalších spoločností“.
(1 EUR = 1,1622 USD; 1 EUR = 11,905 NOK)
