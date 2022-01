Návratnosť investičného bytu je v Bratislave rýchlejšia než v Prahe

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 31. januára (TASR) - Investícia do kúpy bytu na následný prenájom sa v hlavnom meste Slovenska vráti o 26 rokov. Kým Bratislava je v návratnosti investičného bytu na úrovni európskeho priemeru, napríklad Praha a Viedeň sú na chvoste rebríčka. V hlavnom meste susednej Českej republiky je táto návratnosť o 10 rokov dlhšia než v Bratislave. Vyplýva to z analýzy európskej maklérskej spoločnosti ProfitLevel.Analytici porovnali trhové ceny bytov a nájomné v 17 európskych hlavných mestách a dovolenkových letoviskách. Na konci rebríčka sa umiestnili chorvátsky Dubrovník s návratnosťou investície do kúpy bytu na prenájom o viac než 42 rokov, Mníchov (38 rokov), Viedeň (37 rokov) a ako najdrahšie mesto z krajín V4 aj Praha (35,5 roka).Naopak, takáto investícia sa najrýchlejšie vráti v španielskej Valencii (17,06 roka), v gréckych Aténach (17,66 roka) a francúzskom Marseille (21,78 roka).Bratislava s 26 rokmi sa ocitla v strede poľa medzi slovinskou Ľubľanou (25,6 roka) a talianskym Milánom (27,5 roka).Vysoký rast cien rezidenčných nehnuteľností počas pandémie nového koronavírusu ovplyvnila podľa analytikov spoločnosti aj zmena štruktúry ponuky a dopytu. Jedným z kľúčových faktorov bol dopyt po bytoch ako investícii.skonštatovala spoločnosť s tým, že cenovky bytov v strednej Európe rastú už dlhšie výrazne vyšším tempom ako ceny nájmov. Rozdiel zvýraznila ešte pandémia v roku 2020, keď napríklad ceny nájmov na Slovensku dočasne klesli.uzavrela hlavná analytička spoločnosti Lucia Žárska.