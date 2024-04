Návratnú finančnú výpomoc pre farmárov prerokujú poslanci zrýchlene

Bratislava 25. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR prerokujú vládny návrh novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve v skrátenom legislatívnom konaní ešte na aktuálnej schôdzi. Rozhodli o tom vo štvrtok. Na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory bude môcť podľa návrhu Ministerstvo financií (MF) SR poskytnúť poľnohospodárovi pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok. Poskytnúť sa má prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB).



"Cieľom návrhu zákona je ustanovenie právneho základu pre poskytovanie štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci poľnohospodárom alebo obhospodarovateľom lesa vo forme návratnej finančnej výpomoci, čím sa v prípade potreby umožní zabezpečiť poskytovanie finančných prostriedkov poľnohospodárom alebo obhospodarovateľom lesa do vyplatenia priamych podpôr," zdôvodnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Z dôvodu potreby zabezpečenia určitých administratívnych prác pri vykonávaní schémy pomoci sa navrhuje, aby vykonávateľom schémy pomoci bola SZRB. Táto by prijímala žiadosti o finančnú pomoc, vyhodnocovala splnenie podmienok poskytnutia pomoci, zabezpečila distribúciu finančných prostriedkov na účty jednotlivých prijímateľov pomoci a sledovala by splatenie návratných finančných výpomocí.



"Vykonávateľovi schémy nebude za administráciu pomoci poskytnutá žiadna odmena ani iná výhoda, a to z dôvodu, aby pri vykonávaní schémy pomoci pre poľnohospodárov alebo obhospodarovateľov lesa nedochádzalo nepriamo k poskytnutiu nedovolenej štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci alebo nejakej inej neoprávnenej výhody pre vykonávateľa schémy," priblížil agrorezort.



MPRV dodalo, že v súvislosti s technickým zabezpečením poskytovania pomoci pre poľnohospodárov je nevyhnutné, aby si MF SR mohlo zriadiť účty v SZRB, na ktorých sa budú viesť jednotlivé návratné finančné výpomoci.



Novela má byť účinná dňom vyhlásenia.