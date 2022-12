Návrh, aby sa dôchodky valorizovali dvakrát do roka, je v 2. čítaní

Bratislava 6. decembra (TASR) – Dôchodky na Slovensku by sa mali valorizovať dvakrát do roka v prípade, ak by dôchodcovská inflácia dosiahla minimálne 5 %. Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD, v utorok plénum parlamentu posunulo do druhého čítania.



Návrh zákona má za cieľ umožniť automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských cien vo vzťahu k poberateľom dôchodkových dávok. Právna norma hovorí o dvoch základných zmenách.



Jednou zo zmien je predĺženie obdobia, za ktoré sa posudzuje vývoj spotrebiteľských cien v roku predchádzajúcom zvýšeniu dôchodkových dávok. Zámerom je presnejšie zohľadniť infláciu pre riadnu každoročnú valorizáciu dôchodkov.



Druhá zmena spočíva v tom, aby sa dôchodky nevalorizovali len k 1. januáru, ale aj k 1. júlu v prípade, že za prvý polrok príslušného roka bude dôchodcovská inflácia minimálne na úrovni 5 %.