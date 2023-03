Návrh eurokomisie právo na opravu zníži objem odpadu

Brusel 22. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala návrh o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru, ktorý povedie k úsporám pre spotrebiteľov a znižovaním objemu odpadu podporí ciele Európskej zelenej dohody. Jeho súčasťou je aj "právo na opravu".



Komisia uviedla, že v uplynulých desaťročiach sa pred opravou často uprednostňuje výmena, a to vždy, keď sa výrobky pokazia. Vďaka novému návrhu bude pre spotrebiteľov ľahšie a lacnejšie nechať si tovar opraviť, nie ho vymeniť.



Väčší dopyt po opravách sa premietne do rozmachu tohto odvetvia a podnieti výrobcov a predajcov, aby vyvíjali udržateľnejšie obchodné modely. Podľa údajov táto iniciatíva prinesie EÚ rast a investície vo výške 4,8 miliardy eur.



Komisia chce, aby sa v rámci zákonnej záruky opravilo viac výrobkov a spotrebitelia mali ľahšie a lacnejšie možnosti opravy produktov, ktoré sú technicky opraviteľné po uplynutí zákonnej záruky, alebo keď sa funkcie tovaru obmedzia v dôsledku opotrebovania.



Návrh EK zavádza "právo na opravu" pre spotrebiteľov, a to tak v rámci zákonnej záruky, ako aj po jej uplynutí. V rámci zákonnej záruky sa od predajcov bude vyžadovať, aby ponúkli opravu s výnimkou prípadov, keď je oprava drahšia ako výmena.



Po uplynutí zákonnej záruky budú mať spotrebitelia k dispozícii nový súbor práv a nástrojov, aby bola oprava jednoduchou a dostupnou možnosťou.



Patrí k nim právo spotrebiteľov žiadať od výrobcov opravu výrobkov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ technicky opraviteľné (práčky, televízory), povinnosť výrobcov informovať spotrebiteľov o výrobkoch, ktoré sú povinní si opraviť sami, zavedenie online platformy na sprostredkovanie opráv, prepájajúcej spotrebiteľov s opravovňami a predajcami opraveného tovaru, vytvorenie európskeho formuláru pre informácie o oprave, ktorý si spotrebitelia budú môcť vyžiadať od akéhokoľvek opravára a nakoniec vypracovanie európskej normy kvality pre opravárenské služby, ktorá pomôže spotrebiteľom identifikovať opravovne, ponúkajúce vyššiu kvalitu.



Norma "jednoduchej opravy" bude prístupná všetkým opravovniam v celej EÚ, ktoré sa chcú zaviazať k dodržiavaniu minimálnych noriem kvality, napríklad na základe dĺžky trvania alebo dostupnosti výrobkov.



Návrh eurokomisie o pravidlách zameraných na opravy ešte musí prijať Európsky parlament a Rada EÚ (členské krajiny).



Komisia upozornila, že dosluhujúce výrobky sú často použiteľným tovarom, ktorý sa dá opraviť, ale väčšinou sa vyhadzuje, v dôsledku čoho vzniká v EÚ ročne 35 miliónov ton odpadu, 30 miliónov ton surovín a 261 miliónov ton emisií skleníkových plynov. Výška straty, ktorá vzniká spotrebiteľom, keď sa namiesto opravy rozhodnú pre výmenu, sa odhaduje na takmer 12 miliárd eur ročne.