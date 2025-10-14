< sekcia Ekonomika
Návrh francúzskeho rozpočtu zahŕňa úspory vo výške 30 miliárd eur
Očakáva sa, že Lecornu v záujme získania podpory pre svoj návrh ponúkne socialistom v parlamente ústupky. Tí požadujú pozastavenie nepopulárnej dôchodkovej reformy.
Autor TASR
Paríž 14. októbra (TASR) - Nová francúzska vláda sa opäť pokúša vyviesť Francúzsko z krízy a do konca roka schváliť naliehavo potrebný úsporný rozpočet. Návrh, ktorý vládnemu kabinetu v utorok predložil premiér Sébastien Lecornu, zahŕňa úspory vo výške približne 30 miliárd eur, oznámil francúzsky Dvor audítorov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a DPA.
Očakáva sa, že Lecornu v záujme získania podpory pre svoj návrh ponúkne socialistom v parlamente ústupky. Tí požadujú pozastavenie nepopulárnej dôchodkovej reformy. Pre vládu je kľúčových takmer 70 socialistických hlasov, keďže pravicoví aj ľavicoví populisti už predložili návrhy na vyslovenie nedôvery, o ktorých by mal zákonodarný zbor hlasovať vo štvrtok (16. 10.). Ak socialisti návrhy podporia, vláda by opäť skončila a pravdepodobne by nasledovali nové voľby.
Lecornuov návrh rozpočtu počíta so znížením deficitu francúzskych verejných financií zo súčasných 5,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) pod 5 % HDP. Počas svojho prvého funkčného obdobia si premiér stanovil cieľ deficitu vo výške 4,7 % HDP. V novom návrhu tak vzniká rezerva vo výške približne deviatich miliónov eur, ktorú by premiér mohol využiť napríklad na ústupky socialistom.
