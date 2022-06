Návrh grafikonu vlakových spojov zásadne mení aj autobusovú dopravu

Bratislava 28. júna (TASR) - Navrhované zmeny v cestovných poriadkoch, ktoré predložila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), znížia ponuku ranných vlakových spojov v úseku Senec – Bratislava, rovnako tak si navrhované zmeny vyžiadajú z dôvodu zachovania nadväznosti spojov výrazné zmeny cestovných poriadkov prímestských autobusov. Uviedli to zástupcovia Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ktorá koordinuje Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK).



Upozorňujú, že navrhovanými zmenami prídu cestujúci o spojenia, na ktoré boli zvyknutí a budú si musieť vybudovať nové cestovné návyky. "Okrem zmeny časov odchodov spojov príde aj ku zrušeniu zastavovania regionálnych expresov na významných prestupných miestach v IDS BK - v Šenkviciach, v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove a Senci. Cestujúci budú tak musieť namiesto zrýchlených vlakov použiť klasické zastávkové osobné vlaky, čo im predĺži cestovný čas," dodáva predseda predstavenstva BID Branislav Masarovič. Avizoval rokovanie BID so ZSSK na úprave návrhov. "Musíme zamedziť prestupu ľudí z vlakovej dopravy do áut," zdôrazňuje.



BID si pri návrhoch ZSSK všíma aj pozitívum, ktoré prináša zavedenie 60-minútového intervalu počas voľných dní aj na linkách, kde doteraz boli intervaly dlhšie. "Na pezinskom a seneckom smere budú vlaky jazdiť rovnomernejšie a pravidelnejšie, čo je rovnako vítané," dodáva o návrhu.



Nový grafikon vlakovej dopravy na budúci rok (GVD 2022/2023) má platiť od 11. decembra. Občania ho môžu prostredníctvom IDS BK pripomienkovať do 3. júla.