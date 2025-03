Návrh finančne pomáhať Kyjevu vedie k sporom v holandskej vláde

Brusel/Amsterdam 6. marca (TASR) - Holandsko vyčlenilo ďalších 3,5 miliardy eur na podporu Ukrajiny na rok 2026. To však odmieta podporiť líder najväčšieho koaličného zoskupenia, krajnej pravicovej Strany slobody (PVV) Geert Wilders aspoň dovtedy, kým sa nepodarí zaistiť aj vyššiu kúpnu silu obyvateľov Holandska. Uviedol to vo štvrtok informačný portál DutchNews.nl.



Premiér Dick Schoof o vyčlenení finančnej pomoci pre Ukrajinu hovoril v stredu (5. 3.) večer počas stretnutia s poslancami parlamentu. Stretnutie sa konalo pred štvrtkovým mimoriadnym samitom Európskej únie (EÚ) v Bruseli zameranom na otázku spoločnej európskej obrany a pomoci Ukrajine.



Schoof pred poslancami spresnil, že toto financovanie je pokračovaním stratégie, ktorú holandská vláda zaviedla po ruskej invázii na Ukrajinu a odvtedy ju dodržiava.



Premiérovo vyhlásenie privítala koaličná pravicovo-liberálna Strana slobody a demokracie (VVD). Šéfka VVD Dilan Yesilgözová uviedla, že strana prehodnotí, či bude neskôr potrebné viac financií pre Kyjev, lebo "ide o našu vlastnú bezpečnosť".



Nesúhlas s alokáciou uvedenej sumy však vyjadril Wilders. Zdôraznil, že toto opatrenie nepodporí, pokiaľ nebudú vyčlenené peniaze aj na zvýšenie kúpnej sily holandských občanov. Spresnil, že požaduje viac financií na zabezpečenie lacnejších potravín, nižšie nájomné a znížené účty domácností za energie.



Vládna dohoda, ktorá nastavila politiku krajiny na nasledujúce štyri roky, obsahuje záväzok "neobmedzenej" podpory Ukrajine. V koaličnej zmluve, ktorú vlani podpísali štyri vládnuce strany, sa však termín nenachádza, čo podľa Wildersa znamená, že jeho strana sa týmto záväzkom necíti viazaná a nemusí navrhnutú sumu podporiť.



Podpora PVV však nie je potrebná na zabezpečenie väčšinovej podpory v parlamente pre nový finančný balík pomoci pre Ukrajinu, ale táto otázka podľa DutchNews.nl opäť poukázala na názorové rozdiely medzi koaličnými stranami.



Podľa údajov ministerstiev zahraničných vecí a obrany Holandsko do februára tohto roku poskytlo Ukrajine vojenskú podporu vo výške viac ako 5,88 miliardy eur.



Schoof v stredu informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Holandsko investuje 700 miliónov eur do výroby bezpilotných lietadiel, z čoho sa veľká časť investícií má dotýkať výroby dronov pre Ukrajinu.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)