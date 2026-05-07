Návrh na úpravu lehoty pri materskom neposunuli do 2. čítania
Bratislava 7. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa týkal podmienok priznania materského. Cieľom legislatívy bolo rozšíriť ochrannú lehotu na účely materského aj na osoby, ktoré sa starajú o dieťa, no nie sú jeho biologickou matkou. Návrh predložili opoziční poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obaja SaS).
Doterajšia právna úprava poskytovala dlhšiu ochrannú lehotu výlučne matkám, čím podľa predkladateľov dochádzalo k nerovnému zaobchádzaniu. Novela mala zabezpečiť rovnaké podmienky napríklad pre otcov, manželov matky či osoby, ktoré sa o dieťa starajú na základe rozhodnutia príslušného orgánu, vrátane náhradných foriem starostlivosti. Tieto skupiny síce už dnes majú nárok na materské, no ochranná lehota pri jeho priznávaní je v porovnaní s biologickými matkami kratšia.
Predkladatelia argumentovali, že účelom materského je podpora starostlivosti o dieťa v jeho ranom veku bez ohľadu na to, kto ju zabezpečuje. Rozdielne podmienky podľa nich vytvárali ekonomický tlak na osoby, ktoré sa o dieťa starajú a mohli negatívne ovplyvniť kvalitu starostlivosti.
Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov z dielne opozičnej SaS. Cieľom legislatívy bolo umožniť otcom, policajtom a profesionálnym vojakom, poberať materské po uplynutí šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, ak matka na to isté dieťa nepoberá materské ani rodičovský príspevok.
Nárok sa mal zohľadniť aj v prípadoch, keď sa toto obdobie predĺžilo napríklad o hospitalizáciu matky alebo dieťaťa. Doterajšia právna úprava takýto nárok neumožňuje, čo podľa predkladateľov vedie k nerovnému zaobchádzaniu v porovnaní s civilným sektorom.
Novela reagovala aj na rozhodnutie Ústavného súdu SR z februára 2026, ktorý upozornil na diskriminačné nastavenie zákona. Súd konštatoval, že právna úprava znevýhodňovala otcov v ozbrojených zložkách oproti civilným otcom a matkám, pričom rozdiel bol založený aj na pohlaví rodiča. Sporné ustanovenie preto označil za protiústavné.
Predložená novela mala podľa predkladateľov odstrániť legislatívnu medzeru a zosúladiť osobitný systém sociálneho zabezpečenia s bežným systémom sociálneho poistenia. Zároveň mala posilniť rovnosť medzi rodičmi a podporiť starostlivosť o dieťa v jeho ranom veku.
Návrh SaS o materskom pre policajtov a vojakov neposunula do 2. čítania
