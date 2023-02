Návrh na zatvorenie obchodov v nedeľu majú predkladatelia dopracovať

Bratislava 9. februára (TASR) - Návrh novely Zákonníka práce skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorá mala priniesť zatvorenie obchodov väčšinu nedieľ v roku, vrátili poslanci predkladateľom na dopracovanie. Veľkou väčšinou vo štvrtok schválili súvisiaci procedurálny návrh Juraja Blanára (Smer-SD).



Poslanci navrhujú v novele niekoľko výnimiek zo zákazu, a to z dôvodu umožnenia zvýšenia tržieb a zásobenia obyvateľstva pred začiatkom školského roku a pred Vianocami. Pôjde o poslednú nedeľu pred začiatkom školského roka a tri adventné nedele.



Okrem toho navrhujú vypustenie zákazu predaja pre viacero sviatočných dní, a to 1. mája, 8. mája, 29. augusta a 1. septembra. V týchto dňoch bude možné otvoriť maloobchodné prevádzky a umožniť tak predaj tovaru spotrebiteľovi. Ak však niektorý z týchto dní pripadne na nedeľu, pôjde o voľný deň.



Novela Zákonníka práce v roku 2017 zaviedla do praxe zatvorenie predajní počas sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja, celkovo 15,5 dňa v roku. Zamestnávatelia počas týchto dní nemôžu zamestnancom nariadiť a ani s nimi dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a s tým súvisiace práce. Z pravidla existujú aj výnimky, napríklad čerpacie stanice, lekárne, predajne na letiskách či staniciach.