Návrh na zavedenie novej dávky - tehotenské sa dostal do 2. čítania

Bratislava 4. novembra (TASR) - Viac ako 20.000 pracujúcich tehotných žien by od apríla budúceho roka malo mať nárok na novú dávku tehotenské. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne koaličných poslancov OĽANO, ktorú parlament posunul do druhého čítania. Okrem toho sa má zaviesť aj tehotenské štipendium.



Na Slovensku sa má zaviesť nový druh nemocenskej dávky - tehotenské, ktorú má vyplácať Sociálna poisťovňa (SP). "Jej účelom je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom, akými sú napríklad strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť a iné," priblížili poslanci v predkladacej správe k novele zákona.



Poistenkyňa, ktorá je tehotná, má mať nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa tehotenstva určeného lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, či povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť. Tehotenské sa má poskytovať za dni.



Výška tehotenského má byť 15 % denného vymeriavacieho základu. Úhrnná výška tehotenského zo všetkých nemocenských poistení je najmenej 10 % denného vymeriavacieho základu.



Nárok na tehotenské vo výške 200 eur majú mať aj policajtky a profesionálne vojačky. "Policajtke a profesionálnej vojačke vzniká nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká dňom skončenia tehotenstva," navrhujú poslanci.



Zavedenie novej dávky sa podpíše aj pod zvýšenie výdavkov SP, v budúcom roku by na ňu malo byť vynaložených 40,9 milióna eur a v roku 2022 by mali výdavky vzrásť o 64,2 milióna eur.



Pre študentky stredných a vysokých škôl sa má tiež zaviesť tehotenské štipendium, ktoré sa má vyplácať z prostriedkov štátneho rozpočtu. Dostávať ho tiež majú od 27. týždňa tehotenstva a jeho výška má byť 200 eur mesačne, vláda by však nariadením mohla ustanoviť aj inú výšku. "Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň tehotenstva, a potvrdenie SP o tom, že nepoberá tehotenské," uvádza sa v novele zákona.



O priznaní tohto štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo, ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty. V prípade stredoškoláčok má rozhodovať riaditeľ školy. Poslanci predpokladajú, že toto štipendium by mohlo poberať 750 študentiek mesačne.