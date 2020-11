Návrh na zavedenie výdavkových limitov sa dostal do 2. čítania

Bratislava 5. novembra (TASR) - Na Slovensku by sa mali zaviesť výdavkové limity. Počíta s tým návrh ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý posunul parlament do druhého čítania. Touto zmenou chce rezort financií zabezpečiť naplnenie cieľov z programového vyhlásenia vlády vo vzťahu k posilneniu transparentnosti verejných financií. Finálna podoba výdavkových limitov má byť ešte len predstavená. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) avizoval, že by sa tak mohlo stať počas ďalšieho procesu v parlamente.



Ministerstvo vníma zavedenie limitu verejných výdavkov ako systémový rozpočtový nástroj na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a ukotvenie proticyklickej rozpočtovej politiky. "Zároveň sa s cieľom umožniť flexibilnejšie riadenie likvidity a rezervy štátu navrhuje naviazať horný limit dlhu verejnej správy na čistý dlh verejnej správy," priblížilo Ministerstvo financií (MF) SR. Heger v stredu v pléne priblížil, že tento mesiac by mala byť uzatvorená odborná diskusia o výdavkových limitoch. "Chceli by sme nájsť konsenzus k tomuto zákonu. Je dôležité, aby každý, kto si ctí rozpočtovú zodpovednosť, aby sa k nemu prihlásil. Návrh ešte nie je finálny a diskutujeme o ňom," podotkol Heger. Diskutovať o podobe výdavkových limitov by sa malo najbližší mesiac. "Krajiny, ktoré mali zdravé verejné financie, sú omnoho lepšie pripravené na pomoc svojim ekonomikám. Teším sa na diskusiu počas najbližšieho mesiaca o jednom z najdôležitejších zákonov, ktorý máme," doplnil Heger.



Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení neurčuje spôsob výpočtu a aktualizácie limitu verejných výdavkov. Podľa platnej právnej úpravy sa horný limit dlhu verejnej správy posudzuje vo vzťahu k hrubému dlhu verejnej správy a k tomu sú upravené aj jednotlivé sankčné pásma dlhovej brzdy.